مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

قُتل طفل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في مخيم العروب شمال مدينة الخليل الواقعة جنوبي الضفة الغربية.

رام الله – سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، “استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الظهر، عند مدخل مخيم العروب”.

وقال شاهد عيان لمراسل “سبوتنيك”: “قُتل الليلة طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي بعد اندلاع مواجهات قرب مخيم العروب، في حين أطلق فيه جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع”.

وخلال الأعوام الماضية، اتهمت جماعات حقوقية بارزة في إسرائيل والخارج، السلطات الإسرائيلية واحتلالها للضفة الغربية المستمر منذ 56 عاما، بالتحول إلى نظام فصل عنصري يضع الفلسطينيين في وضع من الدرجة الثانية، ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط.

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