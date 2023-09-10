ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

وبحسب صحيفة “هسبريس” التي نقلت عن بيان للداخلية، حسب حصيلة مؤقتة لوزارة الداخلية أعلنت عنها في حدود الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت، وصل عدد الوفيات 1293 وفاة بإقليم الحوز، و452 وفاة بإقليم تارودانت، و41 وفاة بإقليم ورززات، و15 وفاة بعمالة مراكش.