احتجاجات هائلة في هولندا والشرطة تستخدم خراطيم المياه لفض التجمعات

شهدت هولندا احتجاجات ضخمة، يوم السبت، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف النشطاء الذين يدافعون عن قضايا المناخ.

كان الهدف من هذه الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري.

أقدم أكثر من 10 آلاف شخص على المشي عبر الطريق السريع (إيه12) الذي يؤدي إلى العاصمة لاهاي، حيث تجاهلوا تحذيرات السلطات بشأن إغلاق شريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية.

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