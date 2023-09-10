القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، ليل السبت/الأحد، إن القوات الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك الشعبية 80 مرة خلال اليوم الماضي.

وأضاف المكتب، أن أوكرانيا أطلقت 225 طلقة ذخيرة مختلفة الأعيرة. وبحسب البيان، فقد قُتل مدنيان وأصيب خمسة آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية. العملية العسكرية الروسية الخاصة أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم وتم تسجيل ما مجموعه 39 قصفا مدفعيًا للقوات الأوكرانية خلال اليوم السابق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي