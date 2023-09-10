النيجر تتهم فرنسا بنشر قوات في الدول المجاورة استعدادا لعمل عسكري ضدها

اتهم المجلس العسكري في النيجر، فرنسا بنشر قوات على أراضي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، استعدادا للتدخل العسكري في النيجر.

القاهرة – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو عبد الرحمن، في بيان بثه التلفزيون النيجري، إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الاستعدادات لشن عدوان على النيجر، والذي يتم التخطيط له مع هذه المنظمة (إيكواس).

في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.

بدورها قالت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.

هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر

وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.