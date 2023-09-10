قال ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات الـ “مركز” الروسية، إن الطيران والمدفعية الروسية أطلقوا النار على مجموعات هجومية تابعة للواء آزوف القومي الأوكراني (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، في منطقة غابات سيريبريانسكي.

وقال سافتشوك، “في منطقة غابات سيريبريانسكي، أطلقت طائرات الجيش والمدفعية الهجومية النار على المجموعات المهاجمة التابعة للواء أزوف الثاني عشر للعمليات الخاصة”.

وأضاف أنه في اتجاه كراسني ليمان في منطقة تورسكي، صدت وحدات المجموعة الوسطى ثلاث هجمات من قبل اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت الطائرات القاذفة التابعة لقوات المركز ثلاث ضربات على مركزين للقيادة والمراقبة للعدو في منطقتي تشيرفونايا ديبروفا وسيريبريانكا.

وبحسب سافتشوك، “خسر العدو ما يصل إلى 50 مسلحا ومركبة قتالية مدرعة وشاحنة صغيرة”.

وأضاف سافتشوك أن “أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة معادية بدون طيار”.

وبدأت كييف ما تسميه بالهجوم المضاد في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك (باخموت).

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين

واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن الهجوم المضاد واجه انتكاسات متتالية، بسبب الدفاعات الروسية المحصنة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.