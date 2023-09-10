الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم

أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، “في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية”.

وأضافت، “دمرت أنظمة الدفاع الجوي ثماني طائرات مسيرة فوق البحر الأسود، بالقرب من ساحل جمهورية القرم”.

وأمس السبت، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة غرب شبه جزيرة القرم.

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، السبت، بأن سفن أسطول البحر الأسود دمرت خلال الأسبوع الماضي، 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم.

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ولا تنفك كييف عن استخدام الأساليب الإرهابية، ويأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).