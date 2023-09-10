الدفاع: الطائرات الروسية تدمر 3 زوارق أوكرانية بالقرب من جزيرة زميني في البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الطائرات الروسية دمرت 3 زوارق أمريكية الصنع من طراز “ويلارد” مع مجموعات هجومية برمائية تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من جزيرة زميني (الثعبان) في البحر الأسود.

أضافت الدفاع الروسية، أن الزوارقق الثلاثة المحملة بالمجموعات الهجومية الأوكرانية البرمائية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

وقبل قليل، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم، ليل السبت/الأحد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، “في ليلة 10 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم

ولا تزال كييف تُصر على استخدام أساليب عدائية وإرهابية مروعة، حيث تشمل هذه الأساليب المسيرات الهجومية ضد المدنيين والبنية التحتية الحضرية في روسيا.