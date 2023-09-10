القوات الأوكرانية تطلق 10 قذائف على جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 قذائف من مدفعية “الناتو” 155 ملم في دونيتسك وماكيفكا وغورلوفكا في ساعة واحدة.

وأضاف بيان المكتب التمثيلي في قناته على “تلغرام”: “تم تسجيل هجوم من القوات الأوكرانية في اتجاه: 06.10 منطقة غاليتسينوفكا، مدينة دونيتسك (مقاطعتي كويبيشيف وكييف)، حيث تم إطلاق أربع قذائف عيار 155 ملم”.

ثم في الساعة 7.00 أطلقت القوات الأوكرانية ثلاث قذائف عيار 155 ملم على غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي) وثلاث قذائف أخرى من نفس العيار في ماكيفكا (منطقة تشيرنوغفارديسكي).

تستخدم دول الناتو مدفعية 155 ملم، وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر “إم 777” بعيدة المدى من هذا العيار، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 80 مرة خلال 24 ساعة ومقتل مدنيين