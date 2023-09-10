القوميون الأوكرانيون يفضحون "بالخطأ" نقطة ضعف دبابات "ليوبارد"

كتبت صحيفة غربية في مقال، أن القوميين الأوكرانيين أعطوا، عن طريق الخطأ، روسيا نقطة ضعف الدبابات الألمانية “ليوبارد 2” من خلال نشر الصور مع حماية ديناميكية مثبتة عليها.

وأضاف المقال: “قام الجنود الأوكرانيون بتعديل دبابات القتال الرئيسية “ليوبارد 2” ضد الصواريخ الروسية المضادة للدبابات، إذ أظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، الضعف الواضح لدبابة “ليوبارد 2”.

قام جنود القوات الأوكرانية بتركيب حماية ديناميكية بين البرج وجسم الخزان، وهكذا، أظهر الجنود الأوكرانيون علنا نقطة ضعف المركبات المدرعة الأجنبية.

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وفي وقت سابق، من شهر أغسطس/آب الماضي، كتبت صحيفة ألمانية بأن شركة “راينميتال” الألمانية فقدت مكانتها جزئيًا كشركة مصنعة لـ”الأسلحة العجيبة” بسبب الخسائر في أوكرانيا والمنافسة الدولية.

وأضافت الصحيفة: “تقوم الشركة الألمانية منذ عقود بإنتاج منتجات عالية التقنية مطلوبة في جميع أنحاء العالم. تم تقديم إرسال دبابات “ليوبارد2″ الألمانية إلى أوكرانيا في الغرب على أنها نقطة تحول، ولكن نتيجة لذلك فشلوا في إثبات أنفسهم، والتقارير الواردة من ساحة المعركة تعطي انطباعًا سلبيًا”.