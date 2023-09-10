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بايدن يخطئ في لفظ اسم ولي العهد السعودي في قمة العشرين

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح في قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي، وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن أثناء الاجتماع: “أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام”.
وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،”أنا آسف، محمد سلام”.
ويظهر مشهد الفيديو، كيف أن ولي العهد خلال هذا الحادث، ربما من أجل تهدئة الجو، أخذ كوبا وشرب بعض الماء.
أصبحت العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدا بعد وصول بايدن إلى السلطة وسط مزاعم حول وضع حقوق الإنسان والحملة العسكرية في اليمن.
وعد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بتحويل المملكة العربية السعودية إلى “دولة مارقة” بسبب الحادث مع خاشقجي، إذ أشارت المخابرات الأمريكية إلى أن ولي عهد المملكة متورط بشكل مباشر في مقتل صحفي معارض.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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