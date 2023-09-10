بايدن يخطئ في لفظ اسم ولي العهد السعودي في قمة العشرين

لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن من نطق اسم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بشكل صحيح في قمة مجموعة الـ 20 في نيودلهي، وتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بايدن أثناء الاجتماع: “أود أن أشكر بشكل خاص رئيس الوزراء مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلام”.

وحاول الرئيس الأمريكي تصحيح خطأه، لكنه لم يستطع نطق اسم الأمير السعودي بشكل صحيح، حتى في المرة الثانية، إذ قال بايدن، بغير لهجة فقط،”أنا آسف، محمد سلام”.

ويظهر مشهد الفيديو، كيف أن ولي العهد خلال هذا الحادث، ربما من أجل تهدئة الجو، أخذ كوبا وشرب بعض الماء.

الرئيس جو بايدن يواجه صعوبه في التحدث و يخطأ في قراءة أسم ولي العهد محمد بن سلمان 🇸🇦 #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/M92Wb5wcds — يـزيـد (@MR_Yazeed2030) September 9, 2023

أصبحت العلاقات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية أكثر تعقيدا بعد وصول بايدن إلى السلطة وسط مزاعم حول وضع حقوق الإنسان والحملة العسكرية في اليمن.