لقطات جوية تظهر حجم الدمار الذي خلفه زلزال المغرب… فيديو

أظهر مقطع فيديو تم التقاطه من الجو للمناطق التي ضربها زلزال المغرب بعض القرى مدمرة بصورة شبه كاملة.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن الفيديو، الذي تم نشره على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، يرصد آثار الدمار الناتج عن أعنف زلزال يضرب البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

#زلزال_المغرب صور جوية… مناطق شاسعة دمرها أعنف زلزال يضرب #المغرب مند أزيد من قرن وقرى كاملة تحت الانقاض. pic.twitter.com/D0QIrN3azE — 2M.ma (@2MInteractive) September 9, 2023

ووقع الزلزال ليل الجمعة الماضي وبلغته شدته 7 درجات على مقياس ريختر، وقالت السلطات المغربية إن حصيلة الخسائر البشرية التي تم حصرها تجاوزت الألفين قتيل وأكثر من ألفي مصاب.

وشملت المناطق المتضررة 9 أقاليم هي الحوز (شمال)، وتارودانت (وسط)، وشيشاوة (شمال)، ورزازات (شمال)، وإقليم أزيلال (شمال)، إضافة إلى محافظة مراكش (شمال).

كما رصت السلطات المغربية خسائر بشرية في أقاليم أغادير وإداوتنان والدار البيضاء الكبرى (شمال)، وإقليم اليوسفية (شمال)، وإقليم تنغير (جنوب).

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

وأعلن المغرب الحداد 3 أيام على ضحايا الزلزال مع تنكيس الأعلام، وكلف العاهل المغربي محمد السادس الحكومة بوضع خطة لإعادة بناء المنازل التي دمرها الزلزال.