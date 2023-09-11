الدوما: المناطق الجديدة تجري انتخابات للمرة الأولى وفقا للقانون الروسي

قال رئيس مجلس النواب (الدوما) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الانتخابات في الأراضي الروسية الجديدة أُجريت بشكل علني وصادق.

وكتب فولودين، اليوم الأحد، على “تلغرام”: “أجريت الانتخابات الأولى وفقًا للتشريع الروسي في الكيانات الجديدة – جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون. وتم ضمان سلامة الناخبين، وتم التصويت بشكل علني وصادق في معركة تنافسية”.

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وأضاف: “لقد بذلت واشنطن وبروكسل كل ما بوسعهما لمنع إجراء هذه الانتخابات: الاستفزازات والترهيب والقصف من قبل نظام كييف. لكن خططهما فشلت. وتم ضمان سلامة الناخبين، وتم التصويت بشكل علني وصادق في معركة تنافسية”.