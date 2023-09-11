حزب "روسيا الموحدة" يفوز بالانتخابات المحلية في المناطق الجديدة

حقق حزب “روسيا الموحدة”، الحاكم في روسيا، فوزا ساحقا في الانتخابات المحلية في جمهوريتي، لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حسبما ذكرت اللجان الانتخابية، يوم أمس الأحد، بعد فرز جميع الأصوات.

ففي إقليم خيرسون، حصل الحزب على 74.86% من الأصوات، أي ما يعادل 28 مقعدا في المجلس التشريعي المحلي، فيما بلغت نسبة إقبال الناخبين 65.36%، حسبما قالت رئيسة لجنة الانتخابات الإقليمية، مارينا زاخاروفا. مضيفة أن المفوضية لم تتلقَ أي شكاوى بشأن الانتخابات.

وأدلى ما يصل إلى 74.63% من الناخبين بأصواتهم لصالح حزب “روسيا الموحدة” في مجلس النواب الروسي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات الإقليمية أن الحزب حصل على 83.01% من الأصوات في الانتخابات المحلية في مقاطعة زابوروجيه.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، حصل حزب روسيا الموحدة على 78.04% من الأصوات، وفقاً للنتائج الأولية بعد فرز نحو 90% من الأصوات.

الدوما: المناطق الجديدة تجري انتخابات للمرة الأولى وفقا للقانون الروسي

وتُجرى الانتخابات في معظم مناطق روسيا في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر، ويهدف التصويت إلى انتخاب كبار المسؤولين في 21 منطقة في البلاد، وأعضاء مجلس الدوما.