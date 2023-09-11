إعلام: هزة أرضية تضرب العراق شعر بها سكان كركوك

ضربت هزة أرضية، ليل الأحد/ الاثنين، العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الهزة الأرضية شعر بها أهالي محافظة كركوك.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الهزة الأرضية وقعت بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

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وأشار المركز إلى أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 54 كم جنوب شرقي كركوك، وعلى عمق 10 كيلومترات.