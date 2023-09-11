الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود

وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا فيما تسميه “الهجوم المضاد” الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.