الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين فوق بيلغورود

أفادت وزارة الدفاع الروسية، ليل الأحد/ الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إنه لم تقع إصابات نتيجة الهجوم.
وأشار غلادكوف إلى أن شظايا إحدى الطائرتين سقطت على الطريق بجوار مبنى سكني خاص.
وظهر أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.
وصباح الأمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من شبه جزيرة القرم
أمس, 03:04 GMT
وبسبب الفشل الذريع الذي مُنيت به أوكرانيا فيما تسميه “الهجوم المضاد” الذي بدأته، في يونيو/ حزيران الماضي، تواصل استخدام أساليب إرهابية، ويأتي في مقدمتها المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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