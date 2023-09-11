مسؤول: السلطات الليبية تعلن مدينة سوسة منطقة منكوبة بسبب العاصفة دانيال… فيديو

أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة دانيال المتوسطية التي تضرب منطقة شرق ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وقال رئيس بلدية مدينة سوسة الليبية، عبد الحكيم الحاسي، في تصريح لـ “سبوتنيك”، إن “مدينة سوسة أصبحت مدينة منكوبة والفيضانات والسيول اجتاحت المنازل والمقار والمؤسسات”، مؤكدًا أن “السيول داهمت البلدية بسبب وقوعها في منخفض في الجبل الأخضر.. الوضع كارثي وخارج السيطرة لكننا نعمل بالإمكانيات المتاحة لدينا”.

وأضاف الحاسي أن “عمليات الإنقاذ مستمرة حتى الآن، لكن تنقصنا الإمكانيات في الآليات، كما أن البنى التحتية متهالكة تمامًا في المدينة”.

وتابع قائلا: “عقدنا اجتماعا اليوم مع الأجهزة الأمنية وذلك بتعليمات من قيادة الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ، ونقل العالقين في منازلهم التي غمرتها السيول والفيضانات”.

وأوضح أن “أغلب الطرقات مغلقة ومقطوعة في سوسة بسبب السيول، وقد أعلنت قيادة الجيش الليبي حالة الطوارئ القصوى وتم تسهيل جميع الإمكانيات المتاحة”.

واعتبر الحاسي أن “الوضع صعب للغاية في المدينة”. موضحا أن غالبية المنازل، بما فيها منزله، غمرتها المياه كما انقطعت شبكات الإنترنت والتيار الكهربائي في المدينة.

يذكر أن السلطات الليبية أعلنت فرض حظر التجوال، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في شرق ليبيا لمدة يومين على خلفية العاصفة دانيال، التي تسببت كذلك في إغلاق مطارات ومرافق خدمية وتعليمية في البلاد.

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