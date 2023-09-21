تصور وتسجل بشكل سري.. نظارات ذكية تثير مخاوف من انتهاك الخصوصية

مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتشارها، تظهر مخاوف من انتهاك الخصوصية بسبب النظارات الذكية الحديثة التي تمكن من التصوير والتسجيل بشكل سري.

حذر باحثون في جامعة كورنيل للحوسبة وأمن المعلومات الأمريكية من هذه النظارات، وأشاروا، إلى “أهمية توضيح أنها مختلفة عن النظارات العادية”.

حيث تسمح هذه النظارات بالتسجيل السري للمحادثات وإنشاء صور مزيفة للأشخاص دون علمهم، وهذا يثير توازن القوى بين مرتديها وغيرهم.

كما يجب على الشركات المصنعة توضيح وجود تلك التقنيات في النظارات وضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بحقوق الخصوصية.

وتقنيات الواقع المعزز تتطور باستمرار، ويمكن تصغير حجم النظارات وجعلها أصغر، ولكن هذا يجب أن يتم بشكل يحمي خصوصية المستخدمين.

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