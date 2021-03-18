مياه تنبض بالحياة للشعب الليبي!

أصبح لدى الكثير من الناس صورة ذهنية ثابتة عن ليبيا، فعند ذكر اسم هذا البلد الإفريقي، سرعان ما يتبادر للذهن صورٌ كئيبةٌ للموت الوحشي لسجناءٍ محكومون بالإعدام يرتدون أرديةً برتقالية. وليس هذا التصور إلا نتيجةً طبيعيةً للجرائم والأعمال الإرهابية البشعة التي يرتكبها مقاتلوا داعش، “وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا”، وعلى الرغم من قبح التصور إلا أنه أصبح واقعاً مروعاً يجسد حقيقة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجةً للانقلاب العسكري وقصف الناتو، فقد تم التخلي عن ليبيا حرفياً ليتم تمزيقها من قبل مجموعات إرهابية مختلفة.
كانت الإطاحة بزعيم البلاد معمر القذافي واغتياله، فرصةً سانحةً لهيمنة القوات الأجنبية المختلفة والمتصارعة على البلاد، الأمر الذي جعل ليبيا ضحية انقسام داخلي حادّ من الصعب تجاوزه.
وعلى الرغم من تصريحات السياسيين الغربيين، الذين وجهوا اتهاماتٍ لموسكو بدعوى أنها تدعم ابن الرئيس السابق معمرالقذافي بالإضافة إلى دعم خليفة حفتر، إلا أن روسيا انتهجت “موقفًا حيادياً يحقق المساواة فيما يتعلق بجميع أطراف النزاع”. وهذا ماتمت الإشارة إليه في المقابلة التي أجراها رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية بين الليبيين في وزارة الخارجية الروسية مع صحيفة Gazeta.Ru الروسية.
وبفضل تدخل روسيا لإيجاد حلول في ليبيا، انطلقت بالفعل العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في الجمهورية، إذ كان الجانب الروسي هو من أصرّ على مشاركة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي و حكومة الوفاق الوطني (PNS) في مؤتمر برلين، وكذلك مع تركيا ، حيث جرت المفاوضات الأولى في موسكو.
في 10 مارس 2021، تمت الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية، أن الخارجية الروسية قيّمت بشكل إيجابي قرار مجلس النواب الليبي الذي وافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: “ليبيا كانت وستظل شريكًا مهمًا لروسيا في شمال إفريقيا”. وتركز الدولتان على تطوير الاتصالات السياسية والاستعادة السريعة للتعاون الثنائي على مستوى عالٍ، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والعسكرية والتقنية والإنسانية. وأضافت أن “المهام الرئيسية لحكومة الجمهورية يجب أن تكون تهدئة الوضع في البلاد وتشكيل سلطات موحدة”.
يُفَسر اهتمام روسيا بتسوية مبكرة للعملية السياسية في ليبيا من خلال العلاقات الثنائية طويلة الأمد. حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وليبيا في عام 1955. بعد الانقلاب الثوري في ليبيا ووصول معمر القذافي إلى السلطة في 1 سبتمبر 1969، حيث أصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالنظام الجمهوري الجديد. وسرعان ما أعلنت قيادة الجمهورية العربية الليبية على الفور رغبتها في تطوير التعاون مع الاتحاد السوفيتي في جميع المجالات. لتصبح السنوات التالية فترة مزدهرة من العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين الدولتين.
لعب الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا لاحقًا، دورًا مهمًا في تطوير صناعات النفط والغاز في ليبيا، وفي مجالات التعدين والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى تطوير خطوط النقل في الجمهورية الليبية وغيرها من المجالات الصناعية والاقتصادية والإنسانية.
وأشار المتخصصون الروس ممن عملوا في هذا البلد العربي في ذلك الوقت إلى ارتفاع مستوى معيشة السكان والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة الليبية لمواطنيها. “كان من الواضح أن الدخل الوارد من صناعة النفط يتم إنفاقه على سكان البلاد” – كما يمكن سماع مثل هذه التقييمات من الأجانب الذين زاروا ليبيا أيضاً.
وبالإضافة إلى أغنى حقول النفط، تمتلك ليبيا موردًا مهمًا آخر. وهو أربع بحيرات موجودة تحت الأرض في أعماق رمال الصحراء. وكان زعيم الثورة الليبية، في الثمانينيات، قد شرع في مشروع طموح للبنية التحتية، استخدم في تطويره المهندسون الليبيون، على وجه الخصوص، التقنيات الروسية. بمساعدة آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب، فقد كان من المقرر نقل المياه الأحفورية الموجودة في الصحراء إلى شمال البلاد من أجل تحويل الصحراء إلى أكبر مخزن للحبوب في كل أفريقيا. وكان القذافي نفسه قد أطلق على “النهر الصناعي العظيم” لقب “ثامن عجائب الدنيا”. أما وسائل الإعلام الغربية فقد سمته ” نهر المجنون العظيم”. كدلالةٍ على مدى جنون أفكار الزعيم الليبي السابق، التي كانت على العكس تماماً، تقدمية، وسيخبرنا مرور الوقت بذلك.
والآن يريد العالم أن يصدق أن الحكومة الجديدة ستصبح “نهرًا من صنع الإنسان” يجلب مياهًا جديدة تنبض بالحياة للشعب الليبي، الذي سئم من الأزمات والصراعات العسكرية.
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