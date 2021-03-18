مياه تنبض بالحياة للشعب الليبي!

أصبح لدى الكثير من الناس صورة ذهنية ثابتة عن ليبيا، فعند ذكر اسم هذا البلد الإفريقي، سرعان ما يتبادر للذهن صورٌ كئيبةٌ للموت الوحشي لسجناءٍ محكومون بالإعدام يرتدون أرديةً برتقالية. وليس هذا التصور إلا نتيجةً طبيعيةً للجرائم والأعمال الإرهابية البشعة التي يرتكبها مقاتلوا داعش، “وهي منظمة إرهابية محظورة في روسيا”، وعلى الرغم من قبح التصور إلا أنه أصبح واقعاً مروعاً يجسد حقيقة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجةً للانقلاب العسكري وقصف الناتو، فقد تم التخلي عن ليبيا حرفياً ليتم تمزيقها من قبل مجموعات إرهابية مختلفة.

كانت الإطاحة بزعيم البلاد معمر القذافي واغتياله، فرصةً سانحةً لهيمنة القوات الأجنبية المختلفة والمتصارعة على البلاد، الأمر الذي جعل ليبيا ضحية انقسام داخلي حادّ من الصعب تجاوزه.

وعلى الرغم من تصريحات السياسيين الغربيين، الذين وجهوا اتهاماتٍ لموسكو بدعوى أنها تدعم ابن الرئيس السابق معمرالقذافي بالإضافة إلى دعم خليفة حفتر، إلا أن روسيا انتهجت “موقفًا حيادياً يحقق المساواة فيما يتعلق بجميع أطراف النزاع”. وهذا ماتمت الإشارة إليه في المقابلة التي أجراها رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول التسوية بين الليبيين في وزارة الخارجية الروسية مع صحيفة Gazeta.Ru الروسية.

وبفضل تدخل روسيا لإيجاد حلول في ليبيا، انطلقت بالفعل العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في الجمهورية، إذ كان الجانب الروسي هو من أصرّ على مشاركة ممثلين عن الجيش الوطني الليبي و حكومة الوفاق الوطني (PNS) في مؤتمر برلين، وكذلك مع تركيا ، حيث جرت المفاوضات الأولى في موسكو.

في 10 مارس 2021، تمت الموافقة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأفادت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية، أن الخارجية الروسية قيّمت بشكل إيجابي قرار مجلس النواب الليبي الذي وافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها: “ليبيا كانت وستظل شريكًا مهمًا لروسيا في شمال إفريقيا”. وتركز الدولتان على تطوير الاتصالات السياسية والاستعادة السريعة للتعاون الثنائي على مستوى عالٍ، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والعسكرية والتقنية والإنسانية. وأضافت أن “المهام الرئيسية لحكومة الجمهورية يجب أن تكون تهدئة الوضع في البلاد وتشكيل سلطات موحدة”.

يُفَسر اهتمام روسيا بتسوية مبكرة للعملية السياسية في ليبيا من خلال العلاقات الثنائية طويلة الأمد. حيث تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي وليبيا في عام 1955. بعد الانقلاب الثوري في ليبيا ووصول معمر القذافي إلى السلطة في 1 سبتمبر 1969، حيث أصبح الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بالنظام الجمهوري الجديد. وسرعان ما أعلنت قيادة الجمهورية العربية الليبية على الفور رغبتها في تطوير التعاون مع الاتحاد السوفيتي في جميع المجالات. لتصبح السنوات التالية فترة مزدهرة من العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية وغيرها بين الدولتين.

لعب الاتحاد السوفيتي، ثم روسيا لاحقًا، دورًا مهمًا في تطوير صناعات النفط والغاز في ليبيا، وفي مجالات التعدين والطاقة الكهرومائية، بالإضافة إلى تطوير خطوط النقل في الجمهورية الليبية وغيرها من المجالات الصناعية والاقتصادية والإنسانية.

وأشار المتخصصون الروس ممن عملوا في هذا البلد العربي في ذلك الوقت إلى ارتفاع مستوى معيشة السكان والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة الليبية لمواطنيها. “كان من الواضح أن الدخل الوارد من صناعة النفط يتم إنفاقه على سكان البلاد” – كما يمكن سماع مثل هذه التقييمات من الأجانب الذين زاروا ليبيا أيضاً.

وبالإضافة إلى أغنى حقول النفط، تمتلك ليبيا موردًا مهمًا آخر. وهو أربع بحيرات موجودة تحت الأرض في أعماق رمال الصحراء. وكان زعيم الثورة الليبية، في الثمانينيات، قد شرع في مشروع طموح للبنية التحتية، استخدم في تطويره المهندسون الليبيون، على وجه الخصوص، التقنيات الروسية. بمساعدة آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب، فقد كان من المقرر نقل المياه الأحفورية الموجودة في الصحراء إلى شمال البلاد من أجل تحويل الصحراء إلى أكبر مخزن للحبوب في كل أفريقيا. وكان القذافي نفسه قد أطلق على “النهر الصناعي العظيم” لقب “ثامن عجائب الدنيا”. أما وسائل الإعلام الغربية فقد سمته ” نهر المجنون العظيم”. كدلالةٍ على مدى جنون أفكار الزعيم الليبي السابق، التي كانت على العكس تماماً، تقدمية، وسيخبرنا مرور الوقت بذلك.

والآن يريد العالم أن يصدق أن الحكومة الجديدة ستصبح “نهرًا من صنع الإنسان” يجلب مياهًا جديدة تنبض بالحياة للشعب الليبي، الذي سئم من الأزمات والصراعات العسكرية.

الكاتب: آنا الحكيم