كلمات بالحبر الأبيض

كلماتي التالية سادتي، ليست جلدنا للذات كم قد يعتقد البعض ولكنها بعض من الحقيقة ومشرقة كالشمس التي يرفض البعض رؤيتها.

العدل أساس الملك، وأنتم يا ليبيين شرعنتم السرقة وأصبحت استباحة المال العام سُنَّةُ ستورثونها عبر الاجيال وبالتالي اخليتم بميزان العدل والقسط وتسببتم في نشر ثقافة التفريض في القصاص والذي وصل باحدهم الي حد الاستهثار وإزهاق النفس البشرية على الشاشات بدون وازع ولا ضمير، والاذهاء من ذلك ان عشيرته يعتبرونه بطل وطني ويدافعون عنه. السيد مصطفي عبد الجليل اعطاء صكوك الغفران لمن استباح المال العام، والان دواعش المال العام عرفوا من اين تؤكل الكتف. فلا تلوموا الا انفسكم لانكم من شرعنتم ثقافة الفساد والإفلات من العقاب وبالتالي قوَّضتُم مبدأ المحاسبة وأخليتم بأهم مبادئ الدولة المدنية من الحرية، والديمقراطية، وسيادة القانون ،والمسألة! والادهاء من ذلك انكم، استخفيتم بحكم قضائكم فاستخف العالم بكم!

وبقراءة لما حدث ويحدث في ليبيا, فأن القوي التي تحكم العالم الان ومن خلال دول إقليمية ودولية وبالآليات وبتواطي وأيدي ليبية هي من تظهر لك على الساحة السياسية عاهات سياسية يسعون من خلالهم لتشويه الساحة السياسية وبالتالي خلق أزمات للمواطن حتى لا يبقى له الا الركض لتأمين لقمة العيش وبالتالي تصبح مصطلحات ومفاهيم الحرية والديمقراطية ليس لها اَي معنى في نضرة ويكون جاهز للقبول بالرأي القائل بأن عودة الأمان واستتاب الأوضاع لا تتم الا بالعودة الي حكم الفرد والقبول بمستبد اخر بدعوا انه سيكون المنقد والمخلص مستغلين بذلك وضع المواطن الذي اصبح محبط،، مغيب، ومثقل بالهموم ووعيه محدود وبالتالي غير قادر على قراءة وتحليل وفهم المشهد السياسي واخذ العبر من التاريخ وتجارب الآخرين.

وفِي سياق اخر فأن من يعتقدِ ان غسان سلامة أو اَي مبعوث أممي اخر سياتي بالحل وان الامم المتحدة ستفرض الحال لا يعي ما يقول وعيونه لا ترى الشمس . واتفاق الصخيرات سقط وانتهى.والعاهات السياسية الموجودة على الساحة تبحت عن دور جديد.والحل كما اشرت في مقالات سابقة هو استبعاد كل العاهات السياسية الموجودة على الساحة السياسية، والعودة الي الشرعية الدستورية وبالتالي احراج الغرب!

وهنا أؤكد من جديد بأنه قد اناء الوقت لأعظم أمة على سطح الارض وحليفتها بريطانيا بأن تعي وتدرك بأن العودة للملكية الدستورية كمظلة سياسية هو حل عملى وواقعي، وان فرصة نجاحة هي الاكتر ما بين المقترحات الاخرى.

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القوة الوحيدة القادرة على الحل هي اعظم واقوى أمة على سطح الارض .البيت الامريكي لم يترتب بعد ! ومسلسل الاستقالات في الادارة الامريكية تتوالى ، والاستقالة القادمة والآتية لا محاله هي لوزير الخارجية الامريكي.

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