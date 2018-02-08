الزنقة الليبية اللاطمة

بقلم سالم العوكلي

(الزنقة اللاطمة)، حسب ما تعرف في درنة، هي الزقاق المقفل بجدار والذي لا يفضي إلى الجهة الأخرى .

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يكثر في هذه الآونة الحديث عن الشارع الليبي، خصوصا بين أطراف الصراع وممثليها الموجدين في قنوات الإعلام أكثر من وجودهم في الشارع، الكل يتحدث على أنه يملك الشارع الليبي وإن الشارع معه، للدرجة التي ابتذل فيها هذا المصطلح المستورد من أدبيات السياسة والرأي العام الغربيين باعتبار ثمة مفهوم حديث للشارع هناك . هذا المفهوم لا يستخدم إلا بعد دراسات وأبحاث واستطلاعات علمية لنبض الرأي العام يمكن من خلالها الحديث عن نبض الشارع ، غير أن كل ما تنتجه التجارب العريقة في هذا المجال يتحول مباشرة لدينا إلى علكة نمضغها، ثم نبصقها على رصيف الشارع.

فمفهوم الشارع الذي يعكس غالبية الرأي العام لا يمكن أن يتبلور سوى عبر قوى المجتمع المدني، فالشارع بهذا المعنى لا يعني البشر الذين يسيرون على أرصفته، أو يتسوقون في حوانيته، أو يجلسون في مقاهية، أو يتسكعون في جنباته، فهولاء قد يشكلون نوعا من الزحام، لكنهم لا يمثلون محتواه أو مضمونه المدني الذي لا يمكن أن يتشكل إلا عبر انخراط هذا الزحام في منظمات مدنية، تتقاطع فيها المصالح، ويدار عبرها هذا الزحام. وبالتالي فمصطلح الشارع لا يشير لدينا إلا لمدلول هذه المفردة الشعبي المشتق منه مصطلح (شوارعي) المناسب جداً إطلاقه على من يتشدقون بالشارع الليبي كشرعية لهم ويتحدثون باسمه .

ما بالك إذا كان هذا الشارع الليبي الذي يدعي الجميع امتلاكه شارعا مهشما، ودون أرصفة، تتراكم فوقه القمامة، ويكثر فيه المتسولون، ومن الممكن أن تصيبك في أي لحظة رصاصة طائشة وأنت تعبر رصيفه المتهالك بحذر، ومتاح لأي شخص يعن له أن يقيم مطبا كبيرا على هذا الشارع دون أن يستطيع أحد أو قانون منعه، أو يقفله بخيمة عزاء أو عرس دون أية جهة تردعه، شارع مزدحم بالعربات دون لوحات ودون إجراءات، ومن الممكن أن يركن أي سائق عربته على الرصيف دون رادع . شارع ليبي كل شيء متوفر فيه ما عدا القانون .

مصطلح الشارع لم يدخل أدبيات السياسة إلا بعد أن تحول إلى مجال اجتماعي وفضاء قانوني، وإلى مرآة تعكس نبض الزحام الموجود بها، بعد أن استطاع الناس الانخراط في منظمات تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وتجعلهم في قلب الحراك السياسي، الحراك الذي يحيل هذا الدفق من البشر إلى ما يمكن تسميته بالرأي العام الضاغط على سياسات الدولة .

فلا يوجد فرد في الشارع ، سواء أكان يقوم بتنظيفه، أو عاملا بأحد حوانيته أو مكاتبه، أو جالسا في مقهى، أو سائقا لسيارة فارهة، إلا وينتمي إلى نقابة أو جمعية أهلية أو منظمة مدنية ، لها دور هام في توجيه السياسات العامة، ومن خلال هذه التجمعات من الممكن أن يتم في أية لحظة ملء الشارع بالمتظاهرين السلميين أو حثهم على الإضراب أو العصيان المدني، ومن هنا يملك الشارع قوته، ومن هنا يمكن لأي سياسي أن يخرج على الشاشة ويتحدث عن نبض الشارع بملء فمه، لأن هذه العبارة ليست شعرية أو مجازية، لكنها قيمة يمكن قياسها وتحويلها إلى أرقام وإحصائيات لا تبعد عن الدقة .

لكل هذه الأسباب، حينما أسمع شخصا يرتدي بدلة وربطة عنق، ويجلس بأبهة على شاشة إحدى قنواتنا، ويقول : الشارع الليبي يريد كذا أو كذا، لا أملك إلا أن أضحك ، ولا أملك إلا أن أطل على الشارع بجانبي لأرى مستنقعات المجاري الطافحة وأكوام الورق والأكياس التي تتلاعب بها الريح، شارع أخرس كل ما فيه ينبض عدا الناس العابرين له في عجلة .

منذ الأسابيع الأولى من انتفاضة فبراير، بدأت تخرج علينا مسميات لمنظمات المجتمع المدني، كل يوم وبالعشرات، وكل منظمة على رأسها شخص أو شخصة ، شاطر أو شاطرة، لديه مكتب صغير وختم وبعض الأعوان ، والغاية كلها تكمن في الختم الذي يستطيع أن يجمع ما يمكن من التبرعات والدعم مستغلاً هيجان الشارع الليبي بعواطف الثورة ووعودها، وبمجرد سقوط النظام، ونزول الرماة من على جبل المجتمع المدني، بدأ الصراع الشديد على الغنائم ، ورويدا رويدا اختفت لافتات منظمات المجتمع المدني، لأن الغنائم لم تعد تحتاج إلى ختم أو مكتب أو ترخيص، بعد أن حل محلها جميعا مصطلح التمشيط الذي اجتاح كل شيء.

طبيعي أن يكون كل مواطن عضوا في نقابة تحددها طبيعة عمله والجهة التي يتقاضى منها مرتبه، وحتى العاطلين عن العمل من المفترض أن تكون لهم نقابة ، وهذه النقابات من الممكن أن تلتف في اتحادات بإمكانها أن تغرق الشارع بالبشر في أي وقت، لكن لم يتم أبدا الشروع في تنظيم هذا الزحام البشري أو إدارته، ولم يُشرع في تشكيل أية نقابات فاعلة سيكون على رأسها اتحاد العمال الذي بإمكانه أن يشل الدولة الحديثة ويسقط حكومتها إذا انحرفت عن مسارها.

وحتى النخبة التي من المفترض أن يكون لديها وعي بأهمية هذه المنظمات لم تفكر في تفعيل نقابات أو اتحادات؛ للأدباء والكتاب، أو الصحفيين، أو الفنانين، أو المحامين، أو القضاة، بإمكانها جميعا أن تضع إرادة النخبة في كفة واحدة .

غابت كل هذه التجمعات المدنية ، ولم نر أية تجمعات إلا في الميليشيات المسلحة، أو في طوابير الغاز والبنزين والخبز، أو في مخيمات النازحين .

لذلك كلما أسمع مفردة الشارع أو الشعب التي يتشدق بها سياسيونا الآن، شبه الأمييين، أضحك، ليس من قلبي إنما من وجعي، فمفردة شعب لا تعني شيئا مطلقا إذا لم يتحول الناس إلى مواطنين بكل ما تعنيه المواطنة من معنى، وينخرط هؤلاء المواطنون في تجمعات توحدها المصالح المشتركة، وعبر إدارة هذه التجمعات يصبح من الممكن استطلاع الرأي وبالتالي من الممكن الحديث عن الرأي العام ومن ثم الشارع . غير أننا في الواقع مازلنا لم نصل حتى لمرحلة الزقاق في أدبيات المجتمع والسياسة، ما بالك إذا كان هذا الزقاق لاطماً، بمجرد أن تسير فيه يردك جدار إلى الخلف .

الكل يتحدث عن الشارع، ولا أحد يعرفه سوى المتسولون الذي يتكاثرون كل يوم على أرصفته، وسوى الطوابير الطويلة تنتظر الحصول على قوت يومها .

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