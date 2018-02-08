ترانيم قاتلة…؟

بقلم: أنيس العرقوبي

تلهج ألسنة الساسيين والإعلاميين بمعجم الوطنية ويطنبون في استعماله ويتهمون معارضيهم بالخيانة والعمالة وأحيانا بالسفالة، لا لشيء سوى لتحطيم أطروحات الطرف المقابل والترويج للذات بأنهم فرسان الوطن وقادته الأشاوس وأنّ لا صوت يعلو على أصواتهم.

لسنا هنا لنضع محرارا للوطنية لهؤلاء ولكننا نسعى لتبيين بعض النقائص والثغرات حتى يفيء بعضهم ويعودوا إلى رشدهم.

أيها السادة الكرام أطال الله ألسنتكم كيف لكم أن تسألوا فقيرا معدوما عن الوطنية؟ أو أن تطالبوا عاطلا عن العمل أو جائعا بالتضحية في سبيله، أو لم يأتكم نبأ الذي قال، الوطن الذي ليس فيه خبزي ليس وطني!!!

وهل يُسأل المهجرون والمطرودون رغم حبهم للأرض عن الوطنية بعد أن رُحلوا قسرا ودون أن يحملوا في حقائبهم صورا للذكرى!!

وهل يُسأل من رفع سلاحه على أخيه وابن عمه وابن خاله وصهره وصديق صهره وجار صهره وابن خالة زوجة صهره، عن الوطنية بعد أن تخلى عن آدميته وصار آلة تحصد الرؤوس؟

قل لي بربك أيُسأل من قبض الثمن على بيع الوطن؟

وهل لك الجرأة على سؤال النبلاء الجدد وأثرياء الحرب ممن استغنوا من تجارة الجثث؟؟

مزّق خطابك فإنه كما قال الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو ف« من تنقصهم الشجاعة يجدون دائما فلسفة يفسرون بها ذلك »، وارمي بردائك المصنوع من نفاق والمطرز بالخديعة.

أدامكم الله على مائدتنا تنهشون ما تبقى من كرامتنا وتتلون علينا صباحا مساءًا ترانيمكم القاتلة تجهز على ما تبقى من وطنيتنا !!

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