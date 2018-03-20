حرقوا قلبها كمداً.. “يا ولادي كيف صاير فيكم”

والدتي رحمها الله تقول شعر بالعامية تشتكي تغْييب ابنيها محمد وسليم في السجون السرية بدولة الإمارات.

حرقوا قلبها بتغييبهما، وخطفهما من قبل جهاز أمن الدولة الإماراتي بوشاية كيدية من بني جلدتنا.

كنا قد أخفينا عنها نبأ الخطف وقلنا لها، رحمها الله، أنهما قيد الإقامة الجبرية، انتقلت إلى رحمة الله ولا تدري المآسي التي تعرض لها أبناؤها.

قضت ببراءتهما أعلى سلطة قضائية بدولة الإمارات، ولم تنصفهما دولة الإمارات بعد، ولم تجبر ضررهما.

باء صاحب الوشاية الكيدية بجبال من الآثام والدعاء، الذي لن يُفلح الظالم بعده أبداً، ما لم يتوب ويرجع ويطلب الصفح علناً من الضحايا.

الغريب والمضحك المبكي، أن صاحب هذه الوشاية، الذي حرق قلب أمهات رجال الأعمال العشرة وزوجاتهم وأطفالهم وأقاربهم وأحبابهم من مدن ليبيا المختلفة، يقدم نفسه كمترشح لتحمل أمانة شعب بأكمله؟!!.. وهو لم يرعى أمانة بضع من الليبيين.

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