مقالات/ سليمان البيوضي.. أرحل معاليك !

سليمان البيوضي

الرئيس المضطر … ارحل

سيادة الرئيس المضطر ، أعرف تماما أن صبيانك و متزلفيك ، سيبلغونكم هذه الرسالة و سيتهكمون كثيرا ، و سيبادرون بإطلاق موجة من القطاف الغير مبررة ، لكن لا بأس فالمهم أن تصلكم .

معالي الرئيس هل تعلم أن رحيلكم أضحى حلما يراود سكان الهاوية ، آسف ليبيا التي غرق سكانها في قاع الهم كبقايا الغرقى في أعماق اليم .

معالي الرئيس المضطر إن خبر رحيلكم أو طردكم ، هو أسعد الأخبار و بشرى مفرحة لكل المعذبين .

معالي الرئيس المضطر إنها فرصة تاريخية لعودة مظاهر الفرح لمواطنيكم في غابة البؤس ، إن المظاهرات العارمة ستجوب الشوارع من الريكسوس للمهاري فرحا بطردكم أو رحيلكم أو تعبيركم ” لأنه إذا فهم المعنى فلا مشاحة في الإصطلاح ” .

معالي المضطر أتمنى أن لا تغادر الهاوية ميمما باتجاه لندن أو غيرها ، قبل أن تشهد هذه الفرحة ، و بكل ود فإن المستضعفين يتمنون أن لا يخذلهم أعضاء مجلسكم المجهولون ، فكما تعلم صاحب نظرية التل بُعِث في مجلسكم من جديد ، فسبحان من يحي العظام و هي رميم .

حضرة الرئيس المضطر من الصعب أن يصل المتظاهرون لعاصمة الضباب ، فكما تعلم أن سكان الهاوية ممنوعون من دخول أغلب بلدان العالم ، و إن حصل ذلك فهو يمثل معجزة كمعجزة رحيلكم ، و لن أتحدث عن مصراتة فلا أتوقع أنك ستزورها أو تقيم فيها بعد خروجك الإضطراري .

معالي الرئيس المضطر إن أكبر إنجازاتك سيكون يوم خروجك ، و ثق بأن فرحة عارمة ستصيب سكان غابة البؤس ، و ستكون القفزة الأولى باتجاه الصعود من قاع الهاوية .

سيادة المضطر أرجوا أن لا تستمع للمنتفعين من حولك و أن لا يقنعوك بأن وجودك الإضطراري سيكون مدعاة لفرح سكان الهاوية و قاعها و المستضعفين فيها .

معالي الرئيس المضطر احرص على أن يتم نقل جلسة التصويت لرحيلكم بفرح أو بقائكم بوجع ، على الهواء مباشرة لنعرف عدد من كان سببا في استمرار العذابات في غابة البؤس باستمرارك ، أو كم عدد من يحاول أن ينقذ نفسه و ينقذ المستضعفين ، و في كل الأحوال لنعرف العدد الحقيقي لأعضاء مجلسكم الهلامي الظلامي .

معالي الرئيس المضطر إن شجاعتكم الحقيقية ستكون بإعلان حل مجلسكم الموقر و العودة لبيوتكم ، و ثق بأنها خطوة ستحظى بأكثر من الترحاب و المظاهرات بالفرح ، بل هو يوم عيد وطني ، فأخيرا سينتهي المؤتمر .

سيادة المضطر لا تفاجأ الجميع و تتحول لرئيس للملتقى الليبي !!!!!!!!!! .

معالي …الرئيس … ارحل

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