كتابات

في مملكة الحيوان حكمة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

 

 

1/

في مملكة الحيوان حِكْمَةٌ ، أنّ المهام في الكَيْنُونَة موزعَةٌ ، لا الضباع تحل محل الليوث في المملكةِ ، ولا الحيتان تحلق كالصقور بالأجنحةِ.

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2/

في مملكة الحيوان مفارقةٌ ، لا يضير الليوث حكم الليث للمملكة إنما يضير الضباع أن يحكمها ، كما لا يضير الليث كثرة الليوث في المملكة إنما يضير الضباع كثرتها.

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3/

في مملكة الحيوان مراقبةٌ ، ‏تترقب الضباع خروج الليث من عرينه ليدخلوه ، فما إن خرج بقي الأثر يمنعهم ، وعاد الليث لعرينه وما دخلوه.

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4/

في مملكة الحيوان أمنياتٌ ، إن ‏أقصى ما يتمناه الضباع إلى الليث موتا ، ويتمنى الليث إلى الضباع رشدا.

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5/

‏في مملكة الحيوان حقيقةٌ ، الصقر سلطان الجو ، والليث سلطان البر ، والحوت سلطان البحر. وفي مملكة الإنسان : صراع على السلطة !.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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