جثث الأطفال وسِعر الدولار

إن الصراع على السلطة وصل إلى مرحلة يتساوى فيها الإسلامي مع الليبرالي مع الجهوي، فـ الأيدلوجية الغالبة هي السلطوية مهما كان الثمن: تخلي ذلك الحزب على مبادئه “المعلنة” أو التحالف مع أعداء الأمس أو تلقي دعم مادي-إعلامي من جهات خارجية. المدهش أن الشعب مثل الفئران في كونه منذ ألف عام مازال يسقط في نفس الفخ البدائي: منداف وطرف جبنة! حيث الأحداث تظهر له وكأنها اعتباطية، ولكن الحقيقة (مع الأسف) دائماً أكثر تعقيداً وأقل صدقاً.

(لرؤية الأحداث على حقيقتها يجب التجرد من العواطف والابتعاد على لمغالطة “باهي الثانيين إلي مدعومين من برا وقتلوا وحرقوا وسرقوا؟” ببساطة لأن جرائمهم لا تبرر جرائمك!)

بشاعة الصراع تجعل من جثث الأطفال تخرج للعلن، هكذا! قبل دعوات الانتخابات، في إطار صراع مع جماعات دينية، قومية، وقبلية مدعومة من الخارج، بل يستغلون الجريمة للضرب خصومهم واستخدام العاطفة (كالعادة) لقلب الرأي العام. أما سعر الدولار الذي تعلمنا بأنه مرتبط بميزانية الدولة من العملة الأجنبية وصادرات النفط وسعره إذ نكتشف بأنه مرتبط بالمحافظ! “كن فيكون” فتنخفض أسعار الدولار(لفترة) لحماية مصالحه على حساب 6 مليون نفر!

ولكن هل هناك أبشع من المجلس المسمى بـِ “مجلس الدولة” الذي ليس إلا أعضاء المؤتمر الوطني المنتهي منذ سنين! يدافعون عن رواتبهم ومصالح الدول التي تدعمهم؟ ناهيك عن المجلس الرئاسي الذي يذكرني بالمجالس التي يؤسسها الاحتلال عندما يطيح بنظام سياسي! ومجلس النواب: النجع الذي يقوده بدوي عرف عنه خطابات المبايعة قبل2011 أو “المشير الأول” الذي مثل قط شرودنغر، حياته ومماته يعتمدان على القناة التي ستشاهدها! ليقرر مصيرنا في النهاية إخواني يفاوض بدوي على عقد نكاح بنت القبيلة على سُنة الخليج وميلشيياته.

إن الذي يعتقد بأن اتفاق الرشادات (الصخيرات) أو مفاوضات العايدون (من تونس و أوروبا) سيؤسس لدولة حديثه ذات أسس نظرية وعملية صحيحة فهو أما عنده “كاشيك في القصعة” أو من جماعة “دفّها تولع” الذين في سبيل السلطة يخرجون الميت ويميتون الحي…

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