اوقفوا برنامج مازال فينا الخير وقاطعوه؟؟

برنامج مايطلبه المتسولون والمتغطي بعنوان مزور ..(مازال فينا الخير).. يجب أن يتوقف ويحال أصحابه للتحقيق لو أن هناك دولة تغار على شعبها وتمتلك ذرة من كرامة، الليبيون يحتاجون لمن يفرج على رواتبهم ويتحصلوا على حقوقهم في العمل والتشغيل ..وليسوا بحاجة لهذه التمثيليات السياسية ..الشعب الليبي غني بما تفضل الله به عليه ..فلا صدقة ولا حذلقة .. لاتجوز في ليبيا الا الثورة على هذا الظلم البواح وليس تهدئة الاوضاع ببيع اوهام عن طريق برامج تعبوية مشبوهة ….الليبيون مصيبتهم في الضاحكين عليهم صنيعة الاعلام المشبوه من برلمان عنصري وحكومات مرتشية خائنة وجيش مقسم حسب الولاءات ومليشيات مناطقية وسلاح منتشر بأيدي اللصوص وقطاع الطرق والارهابيين ومذاهب تنتصر لاناس لاعلاقة لها بليبيا الوطن والدولة ..الليبيون بحاجة ماسة الى غيرة ووطنية وصحوة شعبية تزيح هذه الاجسام الوهمية ..الخير لن يكون فينا ونحن نرى من ينهب اموالنا بيمينه ليتصدق علينا بيسراه ..لن يكون فينا الخير اذا رضينا بهذه الاوضاع المصطنعة واستكنا لها وانخنا وارتضينا بها ..انهم يجذرون فينا ثقافة التسول والاستعطاف والرضوخ بينما هم يسطون على حقوقنا وارزاقنا .. واستردادها لن يكون عبر برامج ما يطلبه المتسولون ..قد نقبل مثل هذه البرامج عندما تتجه الى فئة او قطاع معين لحقه الاجحاف لسبب او اخر اما ان نتحول جميعا لانتظار حسنات اولئك السراق الذين يحكموننا اليوم فهذه ام الجرائم..الشي الوحيد الذي لم يتوقف في ليبيا هو الاعلام وقنواته المتعدده لانه سلاحهم في ادامة تسلطهم فينا وبقائهم حكاما علينا ..انهم يصنعون الازمات عبر الشاشات والتي بدورها تمتص منا ردة الفعل الواجبة ..هم قسمونا فيما بينهم وارتضينا بغبائنا ذلك مما جعلنا ضعفاء حيارى اذ لم نعد واحد رغم الالم الواحد والوجع الواحد ..لقد سيطروا على تفكيرنا عبر امثال هذه البرامج التلفزيونية والاذاعية المجرمة ..لايصلح ليبيا واهلها قبول التسول كمقابل مؤقت حتى انفراج الامور والذي لن يحدث على ايدي هؤلاء لآن فيه ازاحة لهم ..فقط التكاثف الجماعي حتى ازاحة هؤلاء هو الحل ..ان مثل هذه البرامج يفترض ان تقوم بها الحكومات وليس الافراد اوالهيئات او المنظمات ..فمن اين تأتي هذه الاموال ؟ وعن أي طريق ؟ ومن وراءها ؟ وكيف تقوم بجمعها واتصالها ؟ هل لها داعم خارجي؟ هل هي تحت رقابة الاجهزة المختصة؟ ..من يتابع اعمالها ؟ من يقتفي اثارها ؟ من يتقصى حقائقها؟ ..ماهذا الاسفاف والاستخفاف ؟..الوطن يباع ويحتل عبر النوايا الحسنة ..من هؤلاء الذين يتلقون المساعدات؟ هل هم مواطنون؟ ام وافدون ؟ ومن أي جنسيات ؟ هل لدى الاجهزة الامنية قوائم باسمائهم تتابع شئونهم واجراءاتهم وتتحقق من اوضاعهم؟ ..لحساب من تتم هذه البرامج ولاي غرض ؟ ونحن جميعا نعرف ان ليبيا اضحت غنيمة ولاخلاص لها ولنا الا عبر ثورة شعبية عارمة تعيد الامور لنصابها.

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