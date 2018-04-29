من وحي قناة الحدث، المشير لا يمرض ولا يموت

من قبيل الإطلاع على مختلف الآراء والتوجهات في بلادنا ومحاولة الإنصاف وحتى تكتمل الصورة من جميع الأطراف المتخاصمة في ليبيا ومتابعة للقنوات وكغيرها شاهدت قناة الحدث التي تمثل خليفه حفتر قائد الجيش بشرق ليبيا، أقول أنك حين تشاهد قنوات ليبيا تحتاج لصبر فقد تسمع وتشاهد أشياء غريبة كما تسمع أخبارا لا تمت للحقيقة بشيء ولكنه الإنصاف قدر المستطاع، كذّبت قناة الحدث خبر مرض المشير فتقول ثارة إنه كان في رحلة لأوروبا وثارة أخرى تقول إنه كان في مهمة سرية وتقول إن ذلك هو طبيعة عمل الأجهزة الأمنية وغيرها من التلفيق والأخبار التي لا أساس لها من الصحة. نقول إن المرض حق والموت ليس ببعيد عن المشير ولا على غيره فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا كما لا يعرف سليما أو مريضا فما الغرابة فإن يمرض المشير ويعالج !!! عجيب أمر هؤلآء أهو من البشر مثلنا نمرض ونموت ولا نستطيع القيام أحيانا أي يعيش الإنسان بين الموت والحياة ؟ أم هو ملاك ليس مخلوقا مثلنا وبالتالي فهو لا يمرض وسيعيش إلى قيام الساعة؟ فإن كانت هذه هي فنقول عفوا إخواننا نحن لا نناقش الملائكة فهي فوق قدراتنا ؟؟!!!

يا قناة الحدث ومن يحوم في حماها نحن لا يهمنا خبر المرض من عدمه ولكن الذي شد انتباهنا هو الغش والتضليل والتدليس الذي تمارسه القناة في هذا الموضوع !!! ردوها على وزير خارجية فرنسا الذي صرح لراديو فرانسا الدولي أن صحة حفتر في تحسن بعد تلقيه العلاج في مستشفى عسكري بضاحية من ضواحي باريس والخبر تجدونه باللغتين الفرنسية والإنجليزية في الرابطين التاليين وغيرهما كثير:

France’s Le Drian says Haftar health status is improved



جريدة وول ستريت جورنال مقال بعنوان حفتر يعود بعد علاج في الخارج

https://www.wsj.com/articles/libyan-warlord-haftar-returns-after-medical-treatment-abroad-1524782427

فلماذا كل هذا الهراء وكل هذا التلفيق وكل هذا التمجيد !!! نعم لجيش واحد في كل أرجاء الوطن وولائه للوطن وليس للمشير ولا لغيره مهما كان فالوطن أكبر من المشير والوطن يحتوي الجميع والوطن وطن الجميع فلا إقصاء فيه لمواطن أو لفئة مهما كانت توجهاتها فالقانون والقضاء يجب أن يكون هو الرادع الوحيد ضد كل مخالف أو متهاون أو سارق أو خائن فالردع خارج القانون جريمة دينية واجتماعية وقانونية يعاقب صاحبها، أما أن نطلق العنان ونطبّل ونرقص كما كنّا نطبل ونرقص من قبل فهذا لا يبني مجتمع سوي ودولة عادلة فمن يريد الحكم عليه أن ينزع بدلته العسكرية فالحكم المدني أثبت في الغالب تفوقه في إدارة الدولة ولنا في العديد من الدول المتقدمة مثالا ولننظر فيما حولنا لقد حكمنا عسكري ما يزيد على أربع عقود فما الذي حدث؟ وما الذي تغير في ليبيا؟ هل أصبحت ليبيا من الدول المتقدمة؟ أم تقبع في ذيل التخلف ؟ وهل ليبيا في تلك الفترة من الدول التي تتصدر قائمة الفساد أم لا ؟ الأسئلة كثيرة ولكن باختصار ما الذي فعله عسكري في فترة طويلة من الحكم ؟؟؟

ثم ما هذا الخطاب التي تتبناه هذه القناة خطاب مملوء بالحقد والكراهية يدعوا إلى عدم الحوار بل يتعدى ذلك إلى عدم الإعتراف بالغير ؟؟!!! قناة إتجاه واحد تتهم المخالف وتقوم بتشويهه بشتى الوسائل وتدعوا لمحاربته واجتثاته من وطنه !!! لأنه نشر بأن المشير مريض عجيب أمر هؤلآء أفلا يمرض المشير ؟؟!!! فأي إعلام هذا ؟ وأي خدمة وحلول يقدمها للوطن ؟؟!!! فكفاكم إتهام وتلفيق التهم للمخالف أفرادا وجماعات ودولا. ويا ويح ليبيا ممن يتصدر المشهد وهو بهذه العقلية وما أكثر هؤلآء لسوء حظنا. ما هكذا تبنى الأوطان؟ فالأوطان تبنى بالتوافق والتفاهم والحوار البنّاء والتنازل من أجلها واحتواء الجميع فالكل ليبيون وهذا وطنهم ولا يستطيع أحد إقصاء أحد ولكن الجميع يستطيعوا أن يجتمعوا على حد أدنى من الثوابت الوطنية فالوطن للجميع وبالجميع.

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