ضبط كمية من المخدرات على متن سيارة عسكرية في بنغازي الليبية

ضبط قسم النجدة في مديرية أمن بنغازي، كمية من المخدرات على متن سيارة عسكرية في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بقسم النجدة في مديرية أمن بنغازي إسماعيل الرملي، في تصريح صحفي لموقع بوابة الوسط اليوم الثلاثاء، إن قسم النجدة تلقى معلومات تفيد بوجود شخص يقود سيارة عسكرية، مشيرًا إلى أن إحدى الدوريات انتقلت للتأكد من صحة البلاغ.

وأوضح الرملي، أنه تم إعداد كمين للمشتبه فيه وضبطه متلبسًا ونقله إلى القسم، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات الأولية معه، تم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ويتعرض أعضاء قسم النجدة التابع مديرية أمن بنغازي لاعتداءات متكررة من مروجي المخدرات والممنوعات في بنغازي، فيما يشن القسم حملة مداهمات واسعة على مروجي ومصنعي الخمور محلية الصنع والمخدرات بحسب الرملي.

وكانت مديرية أمن بنغازي القت القبض نهاية مارس الماضي على شخصين يقومان بجلب حبوب الهلوسة نوع “ترامادول Tramadol” وبيعها للمواطنين .

واعلن جهاز مكافحة المخدرات أن عملية القبض على الشخصين جاءت عقب ورود معلومات مصدرية مفادها بأنهم يقومون باﻹتجار بالأقراص المخدرة .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الثني عن جهاز مكافحة المخدرات أن المتهمين من سكان منطقة الوحيشي وهو من أصحاب السوابق وعليه عديد من القضايا، مشيرا إلى ان احد الأشخاص يقود تشكيلًا عصابيًا بعضوية شخص اخر ينجز له مهام البيع بمنطقته، ويعاونه شخص، في نقل الأقراص وبيعها .

واوضح فرع مكافحة المخدرات بنغازي أنه تم إعداد كمين محكم للجناة، وتم القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهودين وبحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة .

وأشار الجهاز إنلى أن كمية المضبوطات مع الجناة بلغت “14,300” قرص، ويقدر ثمنها بـ “35,750” دينار تقريبًا، منوهًا إلى أنه تم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيالهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة .

الجدير بالذكر ان تجارة المخدرات نشطت في ليبيا بعد الثورةالليبية عام 2011 نتيجة انتشار الجماعات المسلحة، فيما اشار تقرير بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عام 2016 ان تنظيم الدولة في ليليا اعتمد على تجارة المخدرات كاأحد مصادر تمويله.

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