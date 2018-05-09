عبد القادر الاجطل/ كاتب وصحفي ليبي

خرج أكرم من بيته يتأبط مسدسه المجنون منتفخ الأوداج محمر العينين يتطاير الشرر منهما يكاد غضبه يحرق كل من يقابله، انطلق لا يلوي على شيء ولا يلتفت لمن يناديه ولا يتعرف على من يلاقيه، رآه أبوه وهو على هذه الحالة يسير على غير هدى وينقل خطواته بطريقة متشنجة، فاعترضه ووقف في طريقه وأمطره بسيل من الأسئلة …

مالك؟

ولماذا أنت غاضب هكذا؟

وما الذي تحمله تحت إبطك؟

وإلى أين تمضي؟

انتبه أكرم على صوت أبيه وأسئلته المتلاحقة فشعر بالحرج ورد بصوت متلعثم … ماذا قلت؟ ثم استدرك بسرعة قائلا:

أنا أريد الذهاب إلى السوق وسط المدينة لمقابلة صديق لي

قال له أبوه وهو يمعن النظر في عينيه: احمرار عينيك وانتفاخ أوداجك ينذرُ بِشَرٍ ولا يوحي أبدا بأنك ستلتقي صديقا !!!

يا ولدي اصدقني القول إلى أين تذهب؟

وما الذي تنوي فعله؟

زاد ارتباك أكرم واستمر تلعثمه في الكلام وقال لوالده: أنا ذاهب إلى السوق فعلا وعندي موعد مع صديق لي هناك

إذًا ما الذي تخفيه تحت إبطك؟ ولماذا ارتبكت عندما قابلتني؟ ولماذا تتلعثم في الكلام وتتلفت حولك كانك تبحث عن مخرج أو مفر تلجا إليه؟ استدرك والد أكرم

يا والدي أنا خرجتُ مسرعًا فقط لأنني تأخرتُ عن موعدي ولا أحبُ أن أُخلف موعدي مع صديقي … أما تلعثُمي في الكلام فهذا لأنك فاجأتني وطرحتَ علي أسئلةً متلاحقةً أربكتني وعقدت لساني.

لو أنك رأيت شكلك وطريقة سيرك وأنت تغادر البيت ثم هذا الذي تحمله تحت إبطك ولا تريدني أن أراه … أرني إياه

لا لا أحمل شيئا …

ارفع ذراعك كي أرى ما تحمله …

لا أحمل شيئا … أجاب أكرم بصوت متلعثم

إذا ارفع يدك … ارفعها الآن … وأمسك يد أكرم ورفعها فسقط مسدسه الذي كان يخفيه تحت إبطه …

ما هذا … مسدس!!! من أين جئت به؟ وإلى أين تسير به؟

إنه ليس لي أنا أحمله إلى صاحبه كي أرجعه له؟ أجاب أكرم وهو يرتعش من الخوف والارتباك.

ولماذا كنت تحتفظ به؟

ألا تعلم أن الاحتفاظ بالسلاح في البيت قد ينتج عنه مخاطر عدة وقد تنطلق رصاصة منه عن طريق الخطأ فتقتل إنسانا لا قدر الله … أو تتسبب في إصابته بجروح خطيرة.

لقد أعطاني صديقي هذا المسدس لأخفيه له فلا يراه والده حتى لا يصادره منه وأنا اليوم قررت أن أعيده له.

فلماذا أنت غاضبٌ ومرتبكٌ إذًا؟

الحقيقة أنني تشاجرت مع بعض الشباب في منطقة صديقي عندما كنت أسير هناك منفردا وقد تعرضت للضرب والإهانة … فقررت أن أنتقم منهم وعدت إلى البيت وأخذت المسدس لأعلمهم درسا لن ينسوه أبدا غير أنك قابلتني وحصل ما تعرفه بعد ذلك.

أكرم !!! هل كنت تنوي قتل إنسان بغير حق؟؟

ألا تعلم خطورة قتل الناس وعقوبتها في الدنيا والآخرة؟

ألم تسمع قوله تعالى: “من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا” المائدة

ألا تعلم أن القتل من أكبر الكبائر عند الله تعالى؟

ألا تعلم أن الإنسان بناء الله تعالى ومن هدمه كان حقا على الله تعالى أن يكبه في النار؟

يا ولدي لا تقتل مسلما ولا تساعد على قتل مسلم ولا تشارك في قتل أحد أبدا فإن القتل جريمة في حق البشرية جمعاء ومن أمر بقتل مسلم فقد أمر بمعصية الله تعالى ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

فالقاتل ملعون محروم من كل خير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وتذكر قصة ابني آدم التي ذكرها لنا الله تعالى في القرآن لنخلص إلى النتيجة التي تردعنا عن الظلم وقتل الناس عدوانا وبغيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر