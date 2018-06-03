إضاءات حول كتاب محمد الرسالة والرسول لمؤلفه نظمي لوقا

زهرة سليمان أوشن/ كاتبة ليبية

الجزء الأول

كتاب محمد الرسالة والرسول , لمؤلفه نظمي لوقا وهو أستاذ فلسفة مصري , نصراني الديانة , ظل على ديانته حتى مات عام 1987 م.

صدر كتابه هذا عام 1959 م , وقد أخذ من عمره 10 سنوات في تأليفه من عام 1948م حتى عام 1959م مع أنه كتاب صغير الحجم وذلك لأن أفكاره معاكسة للتيار الديني الذي يتبعه ولأراء الكنيسة التي هو فرد منها , فهو سليل أسرة قبطية متدينة.

وبالفعل كان هناك جدل واسع حول الكتاب بعد ظهوره , وتعرض لهجمة شرسة من الأقباط , ونال غضب الكنيسة واستيائها , ويكفي أن نسجل بهدا الصدد , أنه عند وفاءته تهرب رجال الكنيسة من الصلاة عليه ورفض صغار العاملين بالكنيسة إدخال التابوت إليها , رغم أن الرجل ظل طوال حياته مصرا على أنه باق على ديانته .

فيا ترى ماذا في هذا الكتاب وما هي دوافع صاحبه في تأليفه ؟؟؟

نبدأ بالتعريف بالكتاب ,,,

الكتاب يتكون من 104 صفحة , يبدأ بمقدمة ومجموعة من المباحث الصغيرة التي هي أقرب ما تكون إلى المقالات , وفي كل مبحث يسلط الضوء على موضوع يتعلق بالإسلام , مثل الوحي والكتب السماوية والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها.

والكاتب يقدم كل هذا بإسلوب علمي موضوعي , مع الومضات المركزة والأسلوب الأدبي الشيق , ويستدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية , فهو متمكن من حفظ كتاب الله تعالى وله إلمام واسع بسيرة الرسول الكريم وباللغة العربية, ولا يخلو الكتاب من الأدلة والبراهين العقلية والتسلسل المنطقي في إقامة الحجج , في عبارة مكثفة مؤجزة وغير مخلة , تجمع بين روعة ودقة الاسلوب .

ولهذا سر لم يخفيه بل ذكره في بدايات كتابه , في مقال له بعنوان : ( صبي في المسجد ) , حيث ذكر جانبا من طفولته التي قضاها في مدينة السويس , وكيف أن والده أراده أن يكون صاحب قدرة لغوية مميزة فعهد إليه إلى شيخ معروف اسمه سيد البخاري , فكان هذا الطفل يذهب إليه في مسجده يسمع دروسه ويقرأ عليه القرآن ليحسن لغته , والشيخ كان مميزا في الأدب والتاريخ والسيرة إضافة إلى القران الكريم والعربية ,بل كان موسوعة متنقلة في العديد من ميادين العلم رغم أنه كان ضريرا , وقد وكان لهذا الشيخ الجليل بصمة علمية بل وأخلاقية على هذا الطفل الصغير بسبب معاملته الراقية له .

كان لهذ الفترة من طفولته أثر عليه جعلته فيما بعد يدرس ويتفكر , يحاور ويناظر , يبحث ويستكشف عن رسالة الإسلام , وكان ثمرتها عدة مؤلفات حول الإسلام وبعض شخصيات الصحابة ومنها كتابين واحد عن أبي بكر الصديق والأخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما , ثم كان هذا الكتاب المميز .

والكتاب لا يخلو من الأدلة والبراهين العقلية والتسلسل المنطقي في إقامة الحجج , في عبارة مكثفة تجمع بين روعة ودقة الأسلوب , ويقدم فيه مقارنة بين القرآن وما جاء في التوراة والإنجيل مؤكدا على التحريف والتبديل الذي اعتراهما في مقابل سلامة النص القرآني من أي تغير .

في الجزء الثاني من هذا المقال سيكون لنا جولة في مقدمة الكتاب لنتعرف عليه أكثر .

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