الهجوم على الهلال النفطي.. دولياً وشرعياً

علي أبوزيد/ كاتب ليبي

في هذا المقال سأتناول الهجوم على الهلال النفطي من ناحيتين، الأولى من البُعد الدولي وما في هذا الهجوم من مؤشرات كيفية إدارة الملف الليبي دولياً، والثانية رداً على ما كتبه الدكتور علي السباعي في صفحته على فيسبوك يؤصّل فيه شرعاً موقف من يؤيد ويستبشر لهذا الهجوم.

أولاً: بعيداً عن توقيته أو أهدافه الخفية والمعلنة أو الموقف الدولي منه لا يمكن تجاهل المؤشر الواضح الذي يدل عليه الهجوم على الهلال النفطي الواضح، وهو أن الصراع الليبي لا زال قابلاً لمزيد من إراقة الدماء وإهدار الأموال وإرهاق الناس وإطالة عمر الأزمة، وسبب ذلك هو تعنت أطراف الصراع وتشبثها بمواقفها وإصرارها على عقلية إقصاء الآخر مما فتح المجال للقوى الإقليمية لتجعل من قوت الليبيين مسرحاً لصراعاتها وتنقل المعركة إلينا بعيداً عن حدود الوطن.

إنّ ما تتناقله الصحافة العالمية من غضّ القوى الدولية طرفها عن هجوم قوات إبراهيم جضران على الهلال النفطي واكتفائها بالإدانة وإبداء القلق، وأنّ هذا بمثابة “فركة الأذن” لخليفة حفتر، وإرجاعه وحلفائه الإقليميين لبيت الطاعة الدولية بعد تعنته الأخير في لقاء باريس، إنّ هذا التحليل وإن كان فيه شيء من الموضوعية إلا أنه يعكس حجم استخفاف المجتمع الدولية بمعاناة الليبيين، ولأي مدى بلغت عدم مبالاتهم بخطورة الوضع الاقتصادي الذي يعانيه الوطن، وأنها مستعدة من أجل الوصول لأهدافها أن تستخدم أشد أدوات السياسة قذارة ونجاسة.

لا يمكن لأي عاقل أن يعتبر تحرك جضران الأخير ضربةً قاضية لحفتر، وإنما هي رسالة واضحة للرجل حتى يعرف حدوده ويخضع للحل السياسي الذي يرفضه “حفتر” ما لم يكن ضامناً لطموحه المتطعش للسلطة، ومع ذلك فإن الإدارة العشوائية والارتجالية للملف الليبي دولياً، وغياب التنسيق الواضح فيها بين أطراف المجتمع الدولي المعنيين بهذا الملف جعل من الصراع الدموي والمسلح هو الأداة الفعالة للحفاظ على توازن القوة بين أطراف الصراع، إلا أن استخدام هذا الأداة لازال يكلف الليبيين دماء أبنائهم وإهدار أموالهم -كما أشرت آنفاً-، ولا غرابة في عدم تناسق الموقف الدولي من الملف الليبي نتيجة لتدافع المصالح بين هذه الدول، خاصة وأن المواجهة الاقتصادية بين الدول الكبرى التي بدأت أعراضها في الظهور والتنامي بعد قمة الدول السبع الكبرى في كندا حيث أصبحت تشير إلى مزيد من التدافع والتنافس بين هذه الدول حول الاستحواذ على إدارة الملف الليبي، كل هذا وأطراف الصراع تلقي بقيادها للمجتمع الدولي ترحب بمبادراته اللامتناهية وغير المجدية حتى الآن، مكتفيةً بحفاظها على عضويتها في قائمة أطراف الصراع دون الأخذ بزمام المبادرة والعمل بفاعلية لحلحلة الأزمة وإنهاء الصراع.

إن إشعال الهلال النفطي لتحجيم قوة حفتر يعتبر تكلفةً باهظة تزيد من الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المواطن، وإن استخدام المجرمين والسراق وإعادتهم للواجهة لن يزيد المشهد المتأزم إلا قبحاً وبشاعةً وسيطيل أمد المعاناة، والمجتمع الدول لو نسق موقف من الملف الليبي سيجد من السبل والوسائل ما يكبح به جماح حفتر ويجبره على التخلي عن تعنته وإصراره.

ثانياً: لابدّ لي من وقفةٍ مع ما كتبه الدكتور علي السباعي في صفحته على فيسبوك مؤصلاً من الناحية الشرعية استبشاره بهجوم جضران على الهلال النفطي، ومعللاً ذلك بأنّه دفعٌ للمضرّة الكبرى (حفتر ومشروعه)، بـالمضرة الصغرى (جضران وعصابته)، واستشهد في ذلك ببعض النصوص والحوادث، ورأيه هذا بعيدٌ جداً عن التأصيل وهو أقرب للتدجيل والعبث بقواعد الشريعة وتوظيفها في الرؤية السياسية الحولاء والمتعصبة للمواقف البعيدة عن الواقع والعاجزة عن تقدير المصلحة المعتبرة شرعاً، واعتبار المفسدة والمآل للأفعال والمواقف التي ظاهرها قد يكون فيه المصلحة.

فالدكتور قرّر بأنّ حفتر مفسدة كبرى وأن جضران مفسدة صغرى على الوطن ودفع المفسدة الصغرى بالكبرى معتبرٌ شرعاً، ولن أجادل الدكتور في في الكبرى والصغرى من المفاسد التي ذكرها ولا في صحة القاعدة التي ساقها، وإنما سألفت نظره إلى مهمٍّ غفل أو تغافل عنه عند تطبيقه لهذه القاعدة، وهو هل ارتكاب المفسدة الصغرى (هجوم جضران وعصابته على الهلال النفطي)، يدفع يقيناً أو في غالب الظن المفسدة الكبرى (حفتر ومشروعه الاستبدادي)، كما ذكرت أنت من كون الغاصّ بلقمة الطعام له إساغتها بجرعة الخمر إن لم يجد ما يسيغها به إلا هي، أما أنّ مفسدتك الصغرى لن تدفع المفسدة الكبرى، وإنما ستجرّ مفاسد جساماً أُخَر منها: زيادة تردّي أحوال الناس وإضعاف الاقتصاد الضعيف وتراجع واردات الدولة في وقتٍ ارتفعت فيه أسعار النفط والبلاد في أمسّ الحاجة إليه، كما أن من المفاسد الناتجة أيضاً عودة الهلال النفطي لسلطة من ثبت فساده وعبثه وكلّف خزانة الدولة المليارات، فأي مفسدة أعظم من ذلك؟!!!

ثم إن دفع كبرى المفسدتين بصغراهما لا يكون إلا بتعيّن أحدهما دون ثالثٍ، ولا ريب أن هناك سبُلاً كثيرةً مباحةً شرعاً غير ما ذكرتَ لإبعاد مفاسد الاثنين دون الوقوع في مفاسد أعظم.

إن محاولة تطويع القواعد الشرعية والأصول الفقهية لتبرير المواقف السياسية التي غذّتها العصبية للرأي قبيحٌ وغير مقبولٌ وهو بلاءٌ آخر يذهبُ قداسة الدين من نفوس الناس ويشوه سماحة الشريعة ويبعث على العصبية الدينية الممقوتة، وهو مادة دسمة لمن يريد الإساءة للسياسة الشرعية، فلعلّ من المصلحة الشرعية أن تكفّ قلمك عن التأصيل في السياسة الشرعية يا دكتور.

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