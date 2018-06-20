هل يمكن مدافعة الاختراق الأجنبي للدول الهشة ؟

عبد القادر الاجطل /صحفي ليبي

يصعب في الحالات الطارئة التي تمر بها الدول الجزم بقدرة هذه الدول أو الحكومات التي تتولى فيها السلطة التنفيذية منفردة أو بالتشارك مع غيرها كما هو الحال في ليبيا في الوقت الراهن، يصعب أن تتخلص هذه الحكومات من التدخل الخارجي في شؤون البلاد سواء كان ذلك عبر النفوذ الأجنبي أو التأثير الخارجي على القرارات أو التغلغل في بعض مفاصل الدولة الهشة التي نتجت عن التفاعلات التي أعقبت إسقاط النظام عام 2011

دولة تعاني من انقسام يخشى أن يؤدي إلى تفكيكها وتعاني من ضعف في الأداء المؤسسي وتعاني فوق ذلك من اختراق تجلى في أبرز صوره بمشاركة أطراف خارجية بصورة غير مباشرة وأحيانا بصورة مباشرة في عملية صناعة قرارات الأطراف الداخلية

ووفقا للسؤال الذي طرحه وليد عبد الحي في دراسته عن “النظام الإقليمي العربي … استراتيجية الاختراق وإعادة التشكيل” والذي يدور حول اختراق الدول

“هل قبول الكيان السياسي بالاختراق يقع ضمن التكيف السياسي مع البيئة المتغيرة من حوله، أم هو مؤشر إلى وصول حالة الخلخلة في بُناه إلى مرحلة تمهيدية للانهيار؟”

وبين التكيف ومقدمات الانهيار بون شاسع يرتكز بحسب تقديري على فاعلية الدولة وقدرتها على السيطرة على أنماط التفاعل مع الدول الأخرى والكيانات الإقليمية والدولية وضبط إيقاعها حتى لا تصبح مجرد صورة لنظام سياسي لا يمتلك الحد الأدنى من السيطرة على إقليمه.

ومهما افترضنا أن التداخل بين ما هو محلي وما هو وطني وما هو إقليمي ودولي هو سمة من سمات هذه الحقبة من التاريخ السياسي للعالم، فإن دور الدولة لا يكون بكل تأكيد منع هذا التداخل والحيلولة دون وقوعه إذ أن ذلك قد يكون غير واقعي بل يقتصر دورها على محاولة منع انهيار الدولة وممارسة أقصى أنواع التكيف السياسي حتى يحصل الانتقال من حالة إلى التي أفضل منها تدريجيا إلى أن نصل إلى الحالة المرضية التي تتمكن فيها الدولة من فرض سلطانها وبسط سيطرتها على كامل إقليمها لتدخل مع الأطراف الخارجية فيما يعرف “بالاعتماد المتبادل” نظرا للحاجة إلى التعاطي مع العالم وتبادل المنافع معه في مسار ثنائي يحقق مصالح أطراف المعادلة دون أن يسلب طرف منها قدرته على التحكم في إقليمه وبسط سيطرته على دولته.

إن من أخطر ما يترتب على الاختراق الذي يعني هنا مشاركة أطراف خارجية في اتخاذ القرارات الداخلية أنه ينتقل باطراد من التدخل في شأن واحد فقط بذرائع عدة مثل أن له تأثير على الاقتصاد العالمي كما هو الحال في قطاع النفط إلى التدخل في شؤون متعددة وقد ينتهي إلى الاحتلال أو وجود القواعد العسكرية الذي يعد هو الشكل الأوضح للاختراق بحسب ما قرره وليد عبد الحي في دراسته التي سبق الإشارة إليها في كتاب

“التداعيات الجيوستراتيجية للثورات العربية” وبعيدا عن الجوانب الأكاديمية في هذه الدراسة فإن ما لفت نظري هو أن الدول تتعرض للاختراق لأسباب اقتصادية وأخرى عسكرية وثالثة اجتماعية تمثل في مجموعها حسب قراءتي مظاهر وأعراض لمرض الضعف والترهل الذي قد يفضي إلى فشل الدولة وانهيار كيانها وهو ما يغري الجميع بالتدخل لتحقيق مصالحهم وفرض إرادتهم لتتحول البلد إلى ساحة صراع دولي بين الأقوياء يدفع ثمنه أبناء الوطن، ويظهر في صورة حروب أهلية وصراعات سياسية ليس لأبناء البلد مصلحة فيها ولا دراية بأسباب تفجرها ولا عوامل إيقافها وربما انخرط فيها من لا دراية له بأهدافها ولا بغايات موقديها.

لا يلام الأجنبي في تدخله في شؤون البلدان الهشة ولكن اللوم كل اللوم على من ينساقون خلف مخططاته وينفذون أجنداته التي لا تحقق إلا أهدافه هو دون أدنى مراعاة لمصالح الوطن والمواطنين ولا لمستقبل الأجيال القادمة.

“لا يلام الذئب في عدوانه … إن يكن راعٍ عدو الغنم”

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