مختار الجديد يكتب :

الصديق الكبير يقول كلام ايجابي لاول مرة :

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1- يقول لايوجد عجز في ميزان المدفوعات ،

والصواب ان يقول يوجد فائض في ميزان المدفوعات فميزان المدفوعات هو الفرق بين الدولارات التي دخلت للدولة والتي خرجت منها فلو كانت الدولارات الخارجة اكثر من الداخلة نقول عجز وان كانت الدولارات الخارجة من الدولة اقل من الداخلة اليها نقول هناك فائض في ميزان المدفوعات.

2- يقول عجز الميزانية صفر لسنة 2018 والصواب ان سنة 2018 ستحقق فائض في الميزانية ولاول مرة منذ سنة 2013 . وفائض الميزانية يعني ان ايرادات الحكومة اكثرمن مصروفاتها ، اما عجز الميزانية فيعني ان مصروفات الحكومة اكثر من ايراداتها

ملاحظة ميزان المدفوعات بالدولار وهو من اختصاص المصرف المركزي وميزانية الدولة بالدينار وهي من اختصاص وزارة المالية.

#مختار_الجديد