فبراير نشيدنا

ستبني الدماء أوطاننا

ستكسر يومًا قيودنا

ستنير بالنور دروبنا

ستوقف حتمًا دموعنا

سيحيا بالحب أطفالنا

سيذكر بالفخر تاريخنا

وتشرق بالحب حياتنا

و يغادر الذل ديارنا

ونلعن بالدم حكامنا

هم ذل ذليل أذلنا

فاليوم نصنع تاريخنا

تزحف الجموع لمجدنا

ونرفع بالعز راياتنا

فبراير عز ربيعنا

فبراير نغمة نشيدنا

فبراير ربيع ديارنا

رغم آلامنا و أنيننا

ورغم دموعنا ودمائنا

فبراير ربيع ديارنا

فبراير حقًا صوتنا

فبراير حلم جائنا

بعد يأسنا وكربنا

فبراير جاء بأحلامنا

فبراير كسر قيودنا

بالحب جمل أرواحنا

وبالأمل تبسم أطفالنا

هلم نغني وأطفالنا

هلم نغني لأوطاننا

فقد ولى حتمًا ظلامنا

وسطع النور بأرجائنا

وانتصرت بالدم أوطاننا

دماء الشهيد نصر لنا

فبراير ربيع ديارنا

فبراير مجد لأوطاننا

