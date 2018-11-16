مختار الجديد: وزير الاقتصاد بدء في الرفس !!

مختار الجديد يكتب: وزير الاقتصاد بدء في الرفس !!

منع استيراد البشكوطي:

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وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق يصدر قرارا بمنع استيراد البشكوطي وغيرها من السلع ، فقد اصدر قرار باصناف السلع المسموح باستيرادها ، وأي سلعة غير واردة بالقرار تعتبر حكما ممنوعة من الاستيراد.

والتساؤل … أليس الأولى اصدار قرار بالسلع الممنوع استيرادها بدلا من اصدار قرار بالسلع المسموح باستيرادها باعتبار ان الاصل في الاشياء الاباحة سواء في القانون وحتى في الشرع !! وكل شيء مباح ومسموح به اما المنع فهو الاستثناء وهو مايقيد بالنصوص القانونية والشرعية.

لتفسير ذلك … في فترات سابقة من ايام المجتمع الاشتراكي السعيد كان كل شيء ممنوع وكانت هناك استثناءات مسموح باستيرادها اعدت بها قائمة محدودة واخذت تلك القائمة تتسع شيئا فشيئا الى ان اصبحت على مانراه اليوم ، لذلك نشاهد قائمة بالمسموح استيراده ولا نشاهد قائمة بالممنوع استيراده.

#مختار_الجديد