مرة أخرى للسيد سلامة ونائبته

يا سيد سلامة جهودكم مشكورة انما لم تتضح الصورة، فلا يمكن نجاح أي مشروع ولا حصول أي تقدم مادام السلاح خارج السيطرة ومادامت المليشيات تكافئ على تصرفاتها من خلال إضفاء الشرعية على أفرادها ومنحهم رتب وهم لا يملكون الشهادة الإعدادية.

لايمكن نجاح أي ترتيبات مادمتم لازلتم تقرون السياسيين على تعييناتهم، كيف تريد ياسيد سلامة أن نركن اليك وانت ترى السياسيين غير أكفاء ولا هم مخلصين وتقر في نفس الوقت اختياراتهم المشبوهة لمن يتولى المناصب الحيوية من استثمارات وسفراء وقناصل وملحقيات ومدراء شركات انتم تتدخلون في أدق التفاصيل وعندما يتطلب الأمر التدخل الجاد لتصحيح الأعوجاج تتحججون بأنكم لا تتدخلون بل توافقون.

ياسيادة المبعوث الأممي المبجل انهم يأكلوننا ويجهزون علينا وعلى مدخراتنا باختلاق الأزمات وتجنيد العصابات لتحقيق واقع من خلال وقائع مزيفة وكل ذلك عن طريق الادارات الرسمية التي هم من اوجد مدرائها واختار اصحابها فمثلا عن طريق مدراء المصارف يتم تزوير كل شي من نهب للعملة والتي بدورها تخلق اثرياء وهميين فاسدين ينشئون باموالهم المنهوبة مليشيات تحميهم وتحمي سرقاتهم انظر الى قادتنا ومايفعلونه بالشواطي البحرية وكيف يستغلونها وكأنها ملكا مقدسا لهم وهي ملكية عامة استطاع النظام الجماهيري من مسح كل الانشاءات عليها لتكون متنفسا للشعب الليبي كله دون تمييز اسئل من يقوم بالانشاءات الحالية ومن يقوم بها ومن المستفيد منها والطريقة التي ستدار بها تلك الانشاءات ستجدهم هم نفس المليشيات التي صارت مراكز قوة فوق القانون.

انظر الى الغابات التي تم مسحها وتحويلها الى مربعات سكنية لتكون واقعا تبتز غن طريقه الدولة، انظر كيف تتم عملية منح ارباب الاسر اذا ماعلمت ان هناك من لم يستلم مستحقاته الاولى بينما هناك من استلم الاخيرة انهم نفس اللصوص فإذا لم تستطع ان تلزم هؤلاء على الكف عنا فان جهودك الحالية والقادمة ستذهب اذراج الرياح المؤتمر الجامع لن يكون لديه الحل والانتخابات لن تنتج الحل لان هذا فساد يجب بتره قبل اي عملية قادمة الحلول سهلة جدا انشاء لجنة فنية تتكون من خبراء ليبيين متخصصين من الجامعات الليبية مطعمة بخبراء دوليين تكون مهمتها اختيار الاكفأ والافضل من الناحية العلمية والقدرة الصحية والعقلية لتبؤ المنصب والا ماذا سنفعل بهذه الكفاءات التي تخرجها الجامعات هل سنجعلها تعمل تحت المليشيات اننا ننتظر تدخلا جيدا مادمنا قد خضعنا للغريب الاجنبي .فلا دولة تقوم في ظل دويلات قائمة.

