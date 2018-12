بنغازي مدينة البندقية

لقد نجحت حكومة الثني ومعها أعضاء مجلس النواب عن بنغازي في تحويل المدينة إلى مدينة عائمة على غرار مدينة البندقية الإيطالية العائمة، بفضل الحكومة وأجهزتها المختلفة امتلئت كل شوارع بنغازي بمياه الأمطار، المياه تحاصر المدينة، فأمرت حكومة الثني بتعطيل كافة المدارس والجامعات فى بنغازى لمدة ثلاثة أيام، نعم “ألزم بيتك” حتى تتمكن الحكومة من أستيراد القوارب المطاطية وبعض اليخوت للسادة المسؤولين لكى يتمكن الجميع من الخركة والوصول الى مدارسهم وأعمالهم.

بكل أسف ليست هذه بنغازي التى نعرفها، فالمساكن العشوائية التى تم بنائها مؤخرا وعلى عجل بسبب النزوح من وسط المدينة، وعدم وجود شبكات مجاري لتصريف مياه الأمطار وغيرها من الشوارع ساعد كثيراً على شل حركة المواطنين الذين لايمتلكون سوى “قمبالى” للسير فى شوارع البندقية الليبية بنغازي.

نعلم أن بنغازى وشوارعها مهمله منذ زمن طويل ،ففى زمن القذافى كان يتم تنظيفها فى المناسبات والأعياد الوطنية ،نعم تنظيف مؤقت لكى تظهر صورة جميلة لبنغازى ليراها القائد فى التلفزيون والأعلام فقط وبعد أنتهاء المناسبة تتوقف حملات التنظيف وهكذا.

حكومة هنا وحكومة هناك ولافائدة ترجى من ورائهما ،كل المدن الليبية تعانى مما تعانيه مدينة بنغازى ولكن الى متى يستمر هذا الفساد؟.

رسالتى الى من يتهكمون على مايحدث في فرنسا والشانزاليزيه، نعم هؤلاء شعب حى خرج ليطالب بحقوقه ويرفض أى زيادة تفرضها الحكومة على الوقود فقط ،بينما الشعب فى ليبيا وفى بنغازى تحديدا لم يخرج لفضح حكومة الثنى الكرتونية التى تحولت الى مكتب لتقديم الخدمات للنواب وغيرهم من المتنفذين فقط ،الى متى سيلتزم أهل ليبيا الصمت حيال تلك الحكومات الفاسدة المنقسمة على نفسها التى أبتلانا بها الله إلى متى؟.

