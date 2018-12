اللهم لا حسد ولكن..

للعمل أهمية كبرى في حياة الإنسان، ومن مؤشرات تقدّم الدولة وجديتها، اهتمامها بالعمل والعاملين، ومن خلال العمل يتحصل الإنسان مقابل جهده على المال الذي هو وسيلة ضرورية من ضروريات الحياة، لتلبية الحاجيات المختلفة للإنسان من مأوى ومأكل ومشرب، وفي ظل ما شهدته أسعار السلع والخدمات من ارتفاع جنوني في الأسعار، أصبحت معها الدخول النقدية لفئات عديدة من المجتمع أقل من معدّلات ارتفاع الأسعار، لذلك تعالت الأصوات التي تطالب الجهات المسئولة في الدولة بزيادة المرتبات، فهل هذه الأصوات محقة في طلبها؟ وهل بنيت زيادة المرتبات الاخيرة على أسس علمية موضوعية متأنية، أم تلك الزيادات كانت فقط لزيادة الأسهم السياسية؟.

يهدف هذا المقال للإجابة على تلك الاسئلة، ومن تمّ الوصول الى مؤشرات لعلها تكون خطوط عريضة استرشادية في هذا الاطار .

لا شك أنّه من حق تلك الأصوات التي انخفضت دخولها الحقيقية جرّاء ارتفاع الأسعار، المطالبة بزيادة المرتبات وتلك الزيادات نعترف ونقر بأنّها زيادة ضرورية لمواكبة ارتفاع الأسعار، فالمنظومة الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار، لا تعمل بكفاءة وتكون عبء على محدودي الدخل، ولكن قبل اتخاذ أي قرار بشأن زيادة المرتبات، يجب أن تكون هناك دراسة علمية موضوعية متأنية ذات أبعاد اقتصادية اجتماعية على هيئة خطة تعد من قبل خبراء في هذا المجال، بحيث يتم تناولها بشكل تفصيلي وتتبنى فيها مصلحة الاقتصاد للمجتمع ككل ، وتقدم اجوبة لأسئلة مشروعة مثل ، هل فكّر من اتخذ القرار ما ستؤول اليه الاوضاع لو انخفضت اسعار النفط ؟ هل هناك مصادر بديلة للإيرادات النفطية؟

هل الايرادات السيادية للدولة كالضرائب وما في حكمها ، قادرة على سد عجز انخفاض اسعار النفط ؟ ألم نطّلع يوما على بنود ميزانية الدولة ونلاحظ نستغرب تضخم وتعاظم الباب الاول من الميزانية ( بند المهايا والمرتبات وما في حكمها )، ألم نلاحظ أنه الأكثر استحواذا على المصروفات العامة وعلى حساب مشروعات وبرامج التنمية ؟ هل تمّ التخطيط على ان تكون تلك الزيادة يقابلها انتاج؟

لذلك كان من الأهمية بمكان أن يكتسب توقيت زيادة المرتبات اهمية قصوى ، خاصة في ظل تعطّل المنشآت الاقتصادية منذ سنة 2011، وكان من الأجدر بمكان البحث في اسباب ارتفاع الاسعار، وكان من الاجدر بمكان أيضا أن تؤخذ تداعيات زيادة المرتبات في الاعتبار . هذه التداعيات التي يمكن اختصارها في الآتي:

اضافة أعباء جديدة على ميزانية الدولة المنهكة اصلا.

زيادة عجز الميزانية وبالتالي زيادة الدين العام للدولة .

زيادة المرتبات تؤدي الى زيادة الطلب المحلي ومن تمّ ارتفاع الاسعار خاصة في ظل اسواق غير مراقبة .

زيادة الاسعارتؤدي الى تدهور قيمة الدينار وبالتالي تدهور القوة الشرائية للمواطن أي يتراجع مقدار ما يتحصل عليه من منافع كان يتحصل عليها قبل الزيادة.

تنخفض تنافسية القطاع الخاص ويزداد الانتقال للعمل بالقطاع العام ويتحول المجتمع الى مجتمع استهلاكي غير منتج ، وفي هذا الشأن تذكر بعض المصادر أنّ الكادر الوظيفي للعاملين بالدولة قد بلغ نحو 1.8 مليون وظيفة.

حدوث ما يعرف بالتضخم الجامح وذلك نتيجة الارتفاعات المتتالية في الاسعار، هذا التضخم يلتهم اية زيادة في المرتبات وتتدهور بالتالي الاحوال المعيشية للمواطن ، ومن تمّ مطالبته مجددا بزيادة المرتبات، وهكذا يدخل المجتمع في دوّامة مفرغة لا نهاية لها

زيادة المرتبات دون ان يقابلها انتاج انّما تأتي على حساب استغلال الموارد الطبيعية الناضبة وهذا فيه اجحاف للأجيال القادمة.

هل ليس بالإمكان افضل مما كان ؟ الاجابة قطعا بلا، فقد كان بالإمكان افضل مما كان، كان بالإمكان ان نقوم بالآتي :-

البحث في اسباب ارتفاع الاسعار ومعرفتها ومن تمّ علاجها

مراقبة اسعار السلع والخدمات والحد من ارتفاعها

وضع سقف لتعاظم مخصصات الباب الاول من الميزانية (المهايا والمرتبات وما في حكمها) لفترة زمنية ، يتم خلالها دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد ومعالجتها ، علما بأنّ هذا البند قد شهد منذ سنة 2011 زيادات غير طبيعية لم تشهدها ميزانية الدولة الليبية في تاريخها

معالجة الهدر في الانفاق الحكومي تحت مسميات مختلفة

يجب أن يكون الانفاق الحكومي وفق اعتبارات اقتصادية ذات بعد اجتماعي ، العمل على ايجاد بدائل للدخل من خلال استثمار ايرادات النفط في مشاريع اقتصادية مجدية وما اكثرها في بلادي.

The post اللهم لا حسد ولكن.. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا