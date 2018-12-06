العام 2019م ومقررات إنهاء الأزمة السياسية

أبوبكر بلال/ كاتب ليبي

منذُ التوقيعِ على الاتفاقِ السياسي في مدينة الصخيرات المغربية والأمل يحدو الليبيين في أن ينتهي الانقسام السياسي وتتوحد مؤسسات الدولة وتنتهي تبعا لذلك أزمة البلاد الاقتصادية؛ لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور ثلاثة أعوام على التوقيع وقدوم المجلس الرئاسي إلى العاصمة طرابلس ليمارس الحكم والسلطة منها بسبب عدة أسباب جعلت منه مقيدا لا يحرك ساكنا كالسلطات التي قبله والتي طالب كثيرون بضرورة سقوطها فورا والسماح للمجلس الرئاسي فورا بأن يحل مكانها بسبب سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية التي تفاقمت بعد أن تمكن الأخير من الحكم في المنطقة الغربية.

لم تنتهِ الأزمةُ كما كان مُرَادًا لها أن تنتهي من خلال الاتفاق السياسي لكنَّ الأملَ ظل معلقا في قلوب الليبيين مع بداية كل عام جديد يمضي من عمر الاتفاق السياسي توقا منهم لأن يحمل العام الجديد في طياته حزمة من الحلول التي تدفع عجلة الاتفاق إلى الأمام، يذكي هذا الأمل في نفوسهم حوارات وملتقيات جانبية في دول عربية وغربية تنعقد على هامش الاتفاق السياسي لعلَّها تُحَلُّ على أيديها ما استشكل من نقاط الاختلاف، لكن الأعوام الثلاثة التي مرت منذُ أن رأى الاتفاق السياسي النور مضت دون أن تلبيَ ما اختلج في نفوس الليبيين من أمل تاركين شيئا منه للعام الجديد الذي يحفل بالملتقيات والمؤتمرات والإجراءات التي يمكن أن تحقق ما عجزت عنه الأعوام السالفة.

ففي العام المقبل وهو العام 2019م ـ وحسب ما تقرر في مؤتمر باليرمو المنعقد في إيطاليا الشهر الماضي ـ سينعقد ما يعرف بالمؤتمر الجامع والتي تجري التحضيرات لانعقاده منذ مدة في دولة تونس وغيرها من الدول، وفي أواخر العام نفسه ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يمكن أن تقتلع الأزمة من جذورها وتنهي كل لغط حول الشرعية ومن يمتلكها، وربما يحمل العام ذاته الاستفتاء على مشروع الدستور وإقراره، أو الاتفاق على قاعدة دستورية تتكئ عليها الانتخابات إن أريد لها أن تُجرى، كل هذه المقررات تجعل الأنظار والنفوس أيضا تتجه صوب العام الجديد وتترقبه بفارغ الصبر ليتحقق الأمل المتقد منذ ثلاثة أعوام.

يأتي العام الجديد مُحاطا بالأسئلة والاستفهامات الكثيرة لما يحمله من آمال وأحلام، فهل سيختلف هذا العام عن الأعوام الثلاثة السابقة وينهي أزمة البلاد بمقرراته التي يحملها، فقد سبق أن حددت تواريخ وتعينت أيام وليالٍ في أعوام مضت انطلاقا من مؤتمرات وحوارات دولية انعقدت على هامش الاتفاق السياسي؛ كإجراء الانتخابات في أواخر عام 2018م وقبل ذلك إجراءات منح الثقة لحكومة المجلس الرئاسي من قبل البرلمان أكثر من مرة، وقبلهما قدوم المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس لممارسة الحكم منها ولينهي الانقسام السياسي الذي ظل على حاله كما لوكان الحال قبل التوقيع وسريان الاتفاق، أم أن العام الجديد ستنجز مقرراته بسبب اختلاف الظروف الدولية بعد عناية الولايات المتحدة بالملف الليبي واضعة للصراع الفرنسي الإيطالي حول الأزمة الليبية حدا وسدّا؟

غير أن المخاوف من فشل العام الجديد في تحقيق ما أريد له أن يتحقق فيه ستظل قائمة بسبب الاعتياد على الفشل في تحقيق أي شيء طيلة الأعوام السابقة، وبسبب الغموض الذي يشوب مقررات العام، فالمؤتمر الجامع المتوقع انعقاده بداية العام، لا تعرف كل تفاصيله وخفاياه، فهل سيكون مؤتمرا للمصالحة ولطي صفحة الماضي تجتمع فيه كل الأطراف المختلفة تستعيد فيه الثقة فيما بينها، أم هل سيكون مؤتمرا تنبثق عنه قيادة للبلد ريثما تجرى الانتخابات وتستلم جهة منتخبة قيادة البلاد، ويدور السؤال ذاته حول الانتخابات المزمع انعقادها أواخر العام الجديد، فعلى أي أساس ستُجرى؟، أعَلَى مشروع الاستفتاء الذي سيُحَدَّدُ موعد للاستفاء عليه؟، أم على قاعدة دستورية يُتفق عليها، وهل ستشهد هذه القاعدة خلافات حولها من الأطراف السياسية التي لم تتفق على ما سواها من مشاريع؟ كل هذه المخاوف لن يجيب عنها إلا العام الجديد فلنترقبه.

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