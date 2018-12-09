دعني أخبرك أنا إلى أين

عبد المجيد العويتي/ كاتب ليبي

إنها فبراير ، تلك السحابة المطيرة التي أنبتت عديداً من الشخصيات والمؤسسات والتيارات في جو حر طالما أساء له الكثيرون باستعماله بما يتنافى وخلق العمل السياسي والمؤسساتي ، فبراير التي أعطت الروح لكل تواق للعمل ولخدمة الوطن وحتى خدمة الجيوب .

وأحد هذه المؤسسات أو المنبوتات هي حزب العدالة والبناء ، الحزب الأكبر والأعلى أسهماً في ليبيا منذ تحرير وطننا من براثن قيادة التخلف المعمرية ، أسهم كسبها بعدة نقاط تحسب له أولها أنه تمسك رغم كل ما حيك ويحاك وسيحاك ضده من تهم زائفة وادعاءات باطلة بالتواجد الدائم في ليبيا عملاً وإحساساً ، بكل أدواته الإدارية واللوجستية والإعلامية ، فبقي قريباً من عش الدبابير سياسية كانت أم ميليشياوية وتحت ظروف استثنائية بالغة الخطورة ليس على اسمه وشعاره فحسب بل على قيادته وموظفيه وأعضائه رغم وجود كثير من الأعذار التي أعذر بها غيره كالاقتحامات وحرق مقاره وتهديد واغتيال رموزه وعلى رأسهم الشهداء محمد عثمان و محمد الدروعيومفتاح بو نافرة ، ولعل ثاني الأسهم هو قربه من جميع الاستحقاقات السياسية وتفاعله والتأثير بها بشكل مباشر وغير مباشر ليترجم أهدافه إلى أفعال لا تبقى حبيسة أرفف المكاتب (( مكاتبه التي تعج بالموظفين وبالحركة وبالتفاعل مع كل المستجدات )) وهذا ما لم تستطع أي مؤسسة سياسية أو تيار في ليبيا قاطبة فعله فإن فلحت إحداهم في شيء فإنها تكتفي به ولا تركز على غيره ، أما العدالة والبناء فاستطاع أن يخلق لنفسه وعبر كوادره المميزة من أبناء الوطن ومن مختلف المشارب والأعراق مقعداً دائماً في كل ظرف وبيانات تفصل في كل حدث ، فظل هذا الفعل مثار حسد سياسي غير مبرر لغيره من الخصوم السياسيين والمتدافعين بإذن الله تدافعاً ايجابياً (( وذلك بحسن الظن )) .

وها هو الحزب كمؤسسة تحترم نفسها ولوائحها يمتثل لموعد استحقاق انتخابي جديد تلبية لقواعد الشفافية والديمقراطية والتداول السلمي على المسؤولية ، يعقد فيها المؤتمر العام للحزب وهو مؤتمر سيد نفسه وقراراته التي ستنبثق عنه والتي سيحترمها الجميع أياً كانت ، ومثله مثل اي استحقاق انتخابي في العالم سواءاً على مستوى الدولة أو على مستوى المؤسسات المحترمة يصاحب هذا الحدث تدافع مؤسساتي لاختيار الأصلح والأنسب وتهيئة الظروف نحو مستقبل أكثر تماسكاً للمؤسسة ، وهو تدافع إيجابي يدل على روح الحزب و حيويته ونبل مقصد أعضائه ، وإن لم يكن هذا التفاعل لما كان من كل تلك الزوبعة التي حدثت حوله والتي تنشر هنا وهنالك على مواقع السوشال ميديا وفي (( أنقلوات الشوارع )) .

للأسف تلقف بعض الخصوم السياسيين للعدالة والبناء هذا التدافع وحاولوا تحويله إلى شبه معركة داخلية يقوم تصويرها للعامة على أنها خلاف جوهري على خلافة الحزب ومحاولة تقسيمه وتفتيته والنيل من وحدته وترابطه كمؤسسة رصينة ، وصاروا يتلقون التدافع الداخلي وتحويره عبر مقالات عجت بها مواقع الانترنت لتوحي للقارئ والمتتبع بأنها معركة ضباع على تركة أسد ، لتحقيق مأرب الخصومة السياسية وهي تجريد مؤسسة العدالة من ناخبيها وتحويلهم إلى صناديقهم ( وهذا هو حال السياسة عند البعض – تدافع بما لا يرضي الله ) .

أما عن سؤالهم – العدالة والبناء إلى أين – فأقول هي نحو تعميم تجربتها الديمقراطية والمؤسسية ، تجربة احترمها جميع من احتك بالعمل السياسي بعيد الثورة وعمل بإخلاص وروح وطنية ويتطلع نحو الاستفادة من حراكها لتؤسس حالة عامة يقتدى بها ويستنار بخبرتها .

إن الأخلاق في السياسة تسبق المبادئ – بل هي المبدأ الذي يجب أن يسود ، فإن ضاعت تضيع معها بوصلة صاحبها فلا يبقى له من العمل في الحقل السياسي سوى التربص للفاعلين كي لا يتقدموا خطوة نحو ما أقاموا صرحهم عليه ولأجله .

ليست العدالة والبناء قاعدة الخير ومستقر الأخيار بالمطلق ، ولكنها في الحد الأدنى مؤسسة تحترم نفسها ولوائحها وأعضائها وقبل كل شيء تقدس وطنها .

والله من وراء القصد .

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