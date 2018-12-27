الملكية لا أنجزت الاستقلال ولا ضيعته

محمد أبو فلغة/ كاتب ليبي

قرأتُ مؤخرًا مقالًا على موقع ليبيا الخبر بعنوان “الملكية .. مُنجزة الاستقلال ومضيعته” كتبه صديقي المبروك الهريش. يُسلط المبروك أضواءه بذكاء على قضية الملكية، ويحاول أن يعيد التوازن إلى ذكرى الاستقلال التي تُذكر دائما بنبرة اعتزاز وتمجيد حسب وصفه. بيد أن الطرح في ذلك المقال لا يخلو من عِلل جوهرية.

بدايةً، العنوان نفسه يوحي بأن النظام الملكي هو من انتزع الاستقلال وحرر البلاد من مستعمريها. في الواقع، كان لاتفاق وفود الأقاليم الليبية الثلاثة في نهاية الأربعينيات على فكرة الملكية – أو على الأقل موافقة بعضهم ولو على مضض – دور كبير في حصول ليبيا على استقلالها. ولكن هذا لا يعني أن الملكية هي من أنجزت الاستحقاق، فالعمل الحقيقي لنيل الاستقلال سبق الاتفاق على شكل نظام الحكم آنذاك. تتويج ادريس السنوسي ملكًا على ليبيا أتى في المراحل الأخيرة للاستقلال، فبالتالي لا يصح أن ننسب للملكية ما لم تنجزه. وأنا هنا لا أنتقص من دور الملك ادريس أو من عمله الوطني قبل وبعد 1951.

يرتكز المقال المشار إليه على فكرة “انهيار” الاستقلال بوصول القذافي للحكم في 1969، وهي فكرة خاطئة تمامًا. أولا، الاستقلال ليس بناءً كي ينهار، إما أن تكون الدولة مستقلة أو أن تكون غير مستقلة. وحتى فقدان الدول لاستقلاليتها لا يتأتى فقط بتغير نظام الحكم فيها. لا بد من وجود طرف خارجي يحتل البلاد أو جزءًا منها حتى نتحدث عن دولة فقدت استقلالها.

ثانيًا، يبدو لي أن ثمة خلط في المقال بين مفهوم الاستقلال ومفهوم السيادة. الاستقلال هو، باختصار، التحرر من أي سلطة خارجية. أما السيادة فهي قدرة الدولة على حكم نفسها بدون تدخل خارجي. يمكن أن تكون الدولة مستقلة ولكنها غير ذات سيادة. ليبيا إبان حكم الملك كانت دولة مستقلة، ولكن الدول الأجنبية، بالأخص بريطانيا وأمريكا، كانت تؤثر بشكل كبير ومباشر على السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، في انتهاك واضح للسيادة.

ثالثًا، يعلل الكاتب عدم دفاع الليبيين عن النظام الملكي في 1969 بالقول إن “معاني الاستقلال لم تتجسد في الشعب”، وهذا ادعاء لا يؤيده التاريخ المكتوب ولا الذاكرة الوطنية. لا أعتقد أن الوعي الشعبي بأهمية الاستقلال والسيادة في نهاية الستينات كان هشا أو ضعيفا. بل على العكس، كان الإحساس الوطني في أوجه؛ وهذا ما يفسر الغضب العارم، خاصة بين الشباب، تجاه النظام الملكي وتساهله مع التدخلات الغربية المتكررة ضد سيادة الدولة الليبية. على سبيل المثال، كان الحراك الطلابي والشبابي، بين 1964 وحتى 1969 ، مواظبا على التظاهر دعما للتيار القومي الذي بنى قواعده على شعارات السيادة الوطنية الكاملة والتحرر في الدول العربية. أضف إلى ذلك الغضب الشعبي تجاه وجود القواعد الأجنبية على الأراضي الليبية.

أما القول بأن ليبيا خسرت استقلالها في 1969 فهو مجانب للصواب ولا ينصف التاريخ والحقيقة. يمكننا نعت نظام القذافي بالديكتاتورية والرعونة وإلى ما ذلك، ولكن لا يمكننا نكران كون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة في ظل حكمه. رغم سلبه لحرية الشعب، وهي حرية كانت إلى حد ما مسلوبة في عهد الملك نفسه، إلا أن نظام سبتمبر نجح في المحافظة على وحدة ليبيا، كما نجح في طرد القواعد الأجنبية وتحجيم دور الدول الغربية والدول المجاورة في الشأن الليبي.

أما إذا أردنا الإنصاف، والإنصاف عزيز، فسنعترف حينئذ بأن ليبيا لم تفقد سيادتها حقًا إلا في 2011 وما أعقبها. ولا تزال للأسف، كما هو ظاهر للعيان، السيادة الليبية منتهكة من قِبل كل من هبّ ودبّ على وجه الأرض.

يمكننا أن نتفق على أن النظام الملكي كان أفضل مما تلاه، ولكن من السذاجة أن نتجاهل مساوئ التجربة الملكية في ليبيا. ويمكننا أن نتفق على سوء نظام سبتمبر ومظالمه، ولكن من الإجحاف أن نتحدث عن فقدان ليبيا لاستقلالها أو سيادتها بسبب ما قام به القذافي ورفاقه.

استقلال ليبيا في 1951 أتى نتاج جهود وطنية جبارة قادها رجال آمنوا بقدرة الليبيين على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم دون وصاية من أحد، وارتضوا أن يكون الحكم ملكيا إلى حين. ولكن، ونحن نستحضر ذكرى الاستقلال، ينبغي ألا ننسى أن بعض أولئك القادة قد تم نفيهم وإبعادهم في ظل الملكية نفسها التي نبجلها اليوم باسم ذكرى الاستقلال.

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