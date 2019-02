رِئاسي ما رِئاسي

لا سائِسٌ أنتَ ولا فائِزٌ أبدًا

فُرِضتَ فَرضًا عَلَينا مِن قُوى الغَربِ

أدَرتَ ظَهركَ للشَّعبِ وقَد عَصَفَت

بِهِ المآسي مِن سَقَمٍ ومِن سَغَبِ

وأنتَ تَمرَحُ في الدُّنيا بِلا كَلَلٍ

بَينَ العَواصِم تُهدِرُ ثَروَة الشَّعبِ

تُسرِج خُيولكَ يا (فائِز) عَبَثًا

نَحوَ الجَنوب وتُشعِلَ جَذوَة الحَربِ

مِن الجنوبِ ومِن كُلِّ البِلاد أَتى

زَحفٌ بِكُلِّ ما يَحويه مِن غَضَبِ

أَدِر مُحَرِّكَ الفَرقاطَة ( سَخِّن ) !

بِها أَتَيتَ وحانَ الوَقت لِلهَرَب !

