رداً على الحملة الشرسة التي تقودها أبواق الشر في ليبيا والتي تحاول من خلالها تضليل الرأي العام الليبي حول حقيقة ماتم الاتفاق عليه بين “حفتر والسراج” بأبوظبي الخميس الماضي، وفي لقائه مع عمداء بلديات المنطقة الغربية بطرابلس سأل “السراج” عن البديل لدى من يعترضون على مثل هذه اللقاءات مع حفتر؟ مؤكدا أن البديل يقود الى صراع مسلح والمزيد من أراقة الدماء وتدمير المنشآت والممتلكات، كما أكد أن أجتماع أبوظبى مع “حفتر” جاء من أجل حقن الدماء والوصول الى صيغة تجنب ليبيا الصراع والتصعيد العسكرى وأنه كان لقاء يمكن البناء عليه.

وأشار السراج: الى أن هناك فئة صغيرة تحاول أن تجرنا الى تدمير كل أمكانياتنا ، ولا أظن أن الليبيين سيرتضون بذلك ،متابعا :لانريد أن نترك الفرصة لفئة قليلة تقودنا الى نفق مظلم.

وأوضح السراج: أن هناك مبادىء فى لقاء أبوظبى غير قابلة للتنازل أهمها : مدنية الدولة والفصل بين السلطات والتداول السلمى على السلطة، وشدد على عدم وجود حل عسكرى أو مكان لعسكرة الدولة.

وقال: أن أجتماع أبوظبى الذى جمعه مع “حفتر” أنتهى بالأتفاق على ثلاثة نقاط رئيسية لحلحلة الأزمة الليبية وهى تتمثل فى “عدم أطالة الفترة الأنتقالية وضرورة توحيد المؤسسات والأصرار فى ذلك وأنجاز الأنتخابات قبل نهاية عام 2019 وتوفير المناخ الملائم لأجرائها”.

وشدد السراج على ضرورة وقف خطاب التأجيج والتحريض على العنف والكراهية وبث الفتن مؤكدا أنه لن يسمح بأى محاولات من أى جهة لخلق فتن من شأنها أدخال المدن الليبية فى حرب أهلية.

من حقنا أن نتسائل : هل تعترض أبواق الشر على لقاء ” السراج مع حفتر ” ام على نتائج اللقاء والأتفاق بين ” حفتر والسراج ” ؟

وبصفتى متابع للشأن الليبى أؤكد لكم أن أبواق الشر سوف تستمر فى تصليل وخداع الرأى العام الليبى من خلال الطعن والتشكيك فى “غسان سلامة وحفتر والسراج” نعم أبواق الشر لاعمل لها سوى التلاعب بنا من أجل بقاء الحال على ماهو عليه من فوضى وعبث فنهاية الفوضى تعنى نهايتهم.

The post السراج يكشف عن اتفاق أبوظبي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا